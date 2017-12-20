Эксперт о решении IPC: кому-то не нравится, что паралимпийцы РФ выигрывают

Международный паралимпийский комитет оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России. В эфире радио Sputnik спортивный агент Андрей Митьков отметил, что это решение – в общем русле давления на российских спортсменов.

Международный паралимпийский комитет (IPC) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), окончательное решение по допуску россиян к участию в Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане будет принято в конце января, говорится в пресс-релизе IPC.

"Международный паралимпийский комитет сохраняет отстранение Паралимпийского комитета России и примет окончательное решение о том, может ли ПКР участвовать в зимних Паралимпийских играх-2018, в конце января", – говорится в тексте пресс-релиза.

По словам главы IPC Эндрю Парсонса, поскольку срок подачи заявок на участие в Паралимпиаде истекает 23 февраля, очередное заседание управляющего совета IPC, которое пройдет 26-28 января, является последним шансом для России вовремя выполнить критерии соответствия для участия в Играх.

В августе 2016 года IPC принял единогласное решение отстранить россиян от Паралимпиады-2016 и лишить ПКР членства в организации. В сентябре 2017 года IPC продлил отстранение ПКР, но в то же время разрешил россиянам участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018 в нейтральном статусе в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

Член правления организации "Спорт и право", спортивный агент Андрей Митьков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что решение Международного паралимпийского комитета – в общем русле давления на российских спортсменов.

"Все идет по накатанной. Ничего нового не происходит. И сложно представить, как этот маховик будет раскручиваться в обратную сторону. Конечно, жалко ребят-паралимпийцев. Только что на этапе кубка мира в Канаде они завоевали почти все "золото" – 25 медалей. Причем, часть команды находилась там без своего тренера Ирины Громовой, которую не допустили на соревнования. И правильно сказала Громова: "Мы выигрывали и до Сочи, и сейчас продолжаем выигрывать". У нас не было никогда никакого допинга. Мы даем стабильные результаты. Может, это кому-то не нравится?", – сказал Андрей Митьков.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.