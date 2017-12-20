"Конъюнктурный документ". Политолог о принятой ГА ООН резолюции по Крыму

Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что было бы странно воспринимать всерьез рекомендации данной резолюции.

Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму, сообщает корреспондент РИА Новости.

В резолюции Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма". За принятие документа проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США, а также Грузия. Против выступили Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и другие. Многие страны Ближнего Востока и Севера Африки, а также Латинской Америки воздержались.

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов заявил, что резолюция идет вразрез с позицией крымского народа, а ООН своим решением дискредитирует себя и сводит на нет наработанный годами авторитет.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что данная резолюция – это конъюнктурный документ.

"Документ носит рекомендательный характер. Но очень странно воспринимать всерьез рекомендации данной резолюции. За резолюцию проголосовали 70 государств, но большинство стран проголосовали либо против, либо воздержались, а некоторые вообще не участвовали в голосовании. Эта резолюция – мнение находящихся в настоящее время в ООН постоянных представителей конкретных государств. Поэтому мне кажется, что это очень конъюнктурный документ", — сказал Игорь Шатров.

По его мнению, киевские власти, поднимая данный вопрос в ООН, пытаются напомнить о себе.

"(Петр) Порошенко, конечно, использует любые инструменты, которые у него остаются, для того, чтобы напомнить о себе, напомнить о проблемах Украины, существующих якобы по вине России. Это такая политика удержания себя у власти и сохранения себя в активном политическом поле. Порошенко пытается втянуть как можно большее государств в решение собственных проблем, перевернув все с ног на голову, назвав белое черным. Он способен уже многих запутать, к сожалению, но, как мне кажется, он уже и сам запутался. В данном случае ему можно только посочувствовать", — отметил Игорь Шатров.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.



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