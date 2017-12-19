Военный эксперт: активность США в Арктике требует адекватных ответов

Новая армия будет контролировать Камчатку, Чукотку и арктический регион. Ее начнут создавать в 2018 году. Ожидается, что впоследствии в зону ответственности нового формирования войдут Сахалин, Курильские острова, Японское и Охотское моря.
Новая оборонная структура, по информации издания, будет состоять из авиационной части, ракетных и радиотехнических войск. Ее основу составят дислоцированный в Елизово под Петропавловском-Камчатским 317-й смешанный авиационный полк и базирующаяся там же 53-я дивизия ПВО.
В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал мнение, что создание новой армии является ответным шагом на рост военной активности США в регионе.
"Это в значительной степени реактивное действие. До этого основные усилия были направлены на укрепление Вооруженных сил РФ на других направлениях. Но возрастающая активность США в Арктике, в Японии, в Южно-Китайском море, на Корейском полуострове требует адекватных ответов. Помимо активности кораблей со стороны США это и размещение систем ПВО в Южной Корее. Формально эти действия направлены против КНДР, но косвенно затрагивают потенциал Китая и России. Такой вызов влечет за собой принятие стратегических решений по существенному усилению возможностей ПВО на Дальнем Востоке", – считает Борис Рожин.
Он полагает, что есть и другие причины для укрепления обороноспособности РФ в этом регионе.
"Это не только контроль угрозы, связанной с кризисом вокруг Северной Кореи. Это связано и с прикрытием российских интересов в Арктике, за которую идет активная политико-экономическая конкуренция. Россия свои экономические амбиции подкрепляет военным путем и тем самым пытается восстановить позиции, которые были в значительной степени утрачены после развала СССР, когда были заброшены многочисленные аэродромы, военные городки. Сейчас на российском Севере возрастает экономическая активность. Перспективы его развития будут требовать и усиления возможностей для защиты от действий со стороны вероятных противников", – отметил Борис Рожин.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!