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Военный эксперт: активность США в Арктике требует адекватных ответов

16:0219.12.2017
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКорвет проекта 20380 Совершенный и эскадренный миноносец Быстрый в акватории ВладивостокаКорвет проекта 20380 Совершенный и эскадренный миноносец Быстрый в акватории Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
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На Тихоокеанском флоте будет создана новая армия ВВС и ПВО, сообщили в Минобороны. В эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин высказал мнение об основных задачах новой армии.

Авианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower
© Flickr / Official U.S. Navy Page
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Морскую авиацию и силы противовоздушной обороны Тихоокеанского флота объединят, а штаб новой армии будет находиться на Камчатке, сообщили "Известия" со ссылкой на Минобороны.

Новая армия будет контролировать Камчатку, Чукотку и арктический регион. Ее начнут создавать в 2018 году. Ожидается, что впоследствии в зону ответственности нового формирования войдут Сахалин, Курильские острова, Японское и Охотское моря.

Новая оборонная структура, по информации  издания, будет состоять из авиационной части, ракетных и радиотехнических войск. Ее основу составят дислоцированный в Елизово под Петропавловском-Камчатским 317-й смешанный авиационный полк и базирующаяся там же 53-я дивизия ПВО.

Экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера Петр Великий
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Кроме того, изменения затронут структуру авиационных сил: планируется вернуть полки и дивизии вместо авиабаз, которые появились после реформы 2008 года. По данным газеты, новое оборонное формирование будет отслеживать угрозы, а также противостоять вероятному авиаудару.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал мнение, что создание новой армии является ответным шагом на рост военной активности США в регионе. 

 "Это в значительной степени реактивное действие. До этого основные усилия были направлены на укрепление Вооруженных сил РФ на других направлениях. Но возрастающая активность США в Арктике, в Японии, в Южно-Китайском море, на Корейском полуострове требует адекватных ответов. Помимо активности кораблей со стороны США это и размещение систем ПВО в Южной Корее. Формально эти действия направлены против КНДР, но косвенно затрагивают потенциал Китая и России. Такой вызов влечет за собой принятие стратегических решений по существенному усилению возможностей ПВО на Дальнем Востоке", – считает Борис Рожин.

Он полагает, что есть и другие причины для укрепления обороноспособности РФ в этом регионе.  

"Это не только контроль угрозы, связанной с кризисом вокруг Северной Кореи. Это связано и с прикрытием российских интересов в Арктике, за которую идет активная политико-экономическая конкуренция. Россия свои экономические амбиции подкрепляет военным путем и тем самым пытается восстановить позиции, которые были в значительной степени утрачены после развала СССР, когда были заброшены многочисленные аэродромы, военные городки. Сейчас на российском Севере возрастает экономическая активность. Перспективы его развития будут требовать и усиления возможностей для защиты от действий со стороны вероятных противников", – отметил Борис Рожин.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Камаз Отходов
Это неплохо, конечно. Раздолбали в своё время 2-ю флотилию АПРК СН в Вилючинске, превратив некогда крупнейшее, мощнейшее и новейшее соединение атомных подводных лодок в мире в заурядную эскадру.

А ведь аналогов в мире попросту не существовало ни по масштабам, ни по боевой подготовке экипажей и лодок!
17:07
19.12.2017
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