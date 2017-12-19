Военный эксперт оценил неисправность крупнейшего корабля ВМФ Великобритании

Британский авианосец Queen Elizabeth дал течь через две недели после ввода в строй, сообщают СМИ. Военный эксперт Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik отметил, что Великобритания планирует ввести в эксплуатацию два авианосца этого типа.

Самый большой британский авианосец Queen Elizabeth дал течь из-за неисправности, сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, неполадка с уплотнением вала произошла спустя пару недель после начала службы авианосца в составе Королевского военно-морского флота. Сейчас на корабле приходится откачивать по 200 литров воды в час.

Ремонт авианосца начнется во время стоянки в Портсмуте, для этого, возможно, его придется поставить в сухой док.

В начале декабря сообщалось, что авианосец, стоимость которого превышает 3 млрд фунтов, начал службу в составе британского Королевского ВМФ после торжественной церемонии "крещения" на военно-морской базе в Портсмуте.

Корабль водоизмещением 65 тысяч тонн и длиной 280 метров способен развивать скорость до 25 узлов. На нем смогут разместиться до 1,6 тысячи человек экипажа, а стандартная авиагруппа корабля насчитывает до 40 самолетов и вертолетов.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя слова тогдашнего главы британского военного ведомства Майкла Фэллона о превосходстве Queen Elizabeth над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", заявил, что британский авианосец – "удобная морская цель".

Несмотря на всю мощь британского авианосца, специалисты часто указывают на недостатки Queen Elizabeth.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко выразил мнение, что нынешняя поломка относится к недоработкам локального характера.

"Речь идет о течи в районе гребных валов, которая приводит к поступлению воды в корпус. Объем сравнительно небольшой, поэтому думаю, что эту неисправность можно отнести к недоработкам локального характера, несмотря на то, что его придется ставить в сухой док, и исправление может занять какое-то время", – сказал Олег Пономаренко.

Он отметил, что программа оснащения Вооруженных сил Великобритании предусматривает ввод в эксплуатацию двух авианосцев этого типа – Queen Elizabeth и Prince of Wales. Однако истребителей, которые должны быть размещены на авианосцах, пока построено недостаточно.

"Авиагруппа для них не готова. Самолетов F-35 у Великобритании только 14 единиц, сейчас все они находятся в Соединенных Штатах, там они будут готовиться вместе с экипажем и техническим персоналом. Только в конце 2018 года, возможно, будут испытания базирования самолетов на авианосце, но проходить они будут рядом с американским побережьем. Таким образом, Великобритания в этом смысле достаточно серьезно завязана с Соединенными Штатами. Ожидается, что полностью будут боеготовы самолеты для использования с авианосцев лишь к 2020 году. Великобританией заказано 48 самолетов, и, подчеркиваю, пока только 14 готовятся к испытаниям", – отметил военный эксперт.

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