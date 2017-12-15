Эксперт объяснил, почему в Пентагоне "не увидели" вывод войск РФ из Сирии

Встреча экипажей бомбардировщиков Ту-22М3 после возвращения из Сирии на аэродроме Белая в Иркутской области. 13 декабря 2017

Встреча экипажей бомбардировщиков Ту-22М3 после возвращения из Сирии на аэродроме Белая в Иркутской области. 13 декабря 2017

В российском Минобороны ответили на заявления Пентагона о войсках РФ в Сирии. Эксперт Владимир Фитин в эфире радио Sputnik назвал реакцию военного ведомства США на вывод российских военных из арабской республики "вполне понятной".

Заявления Пентагона о выводе российских войск из Сирии показывают невладение США реальной обстановкой, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Умоизлияния представителей Пентагона, касающиеся вывода/невывода российских войск из Сирии, выдают не только плохо скрываемые желания, чтобы нас там не было, но и невладение США реальной обстановкой на земле", – сказал Конашенков.

Ранее официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что "значимого сокращения численности российских войск в Сирии американским военным ведомством зафиксировано не было".

"Если прилеты из Сирии российской авиации, военных медиков, саперов и военных полицейских, возвращение военной техники в российские морские порты не показывают американские телеканалы – это проблемы Пентагона. Решить их американскому военному ведомству вполне по силам, переключив телевизоры на российские или европейские телеканалы", – отметил Конашенков.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Фитин выразил мнение, что Пентагону невыгодно признавать победу над "Исламским государством"*.

"Ранее в министерстве обороны США заявили, что американские военные должны оставаться в Сирии до окончательной победы над ИГИЛ*. А это значит – навсегда, поскольку всегда можно найти хоть одного бегающего террориста в стране после такого длительного конфликта. Подтвердить, что Россия выводит войска – это значит показать, что, действительно, основная борьба с ИГИЛ* закончена, ее наиболее крупные группировки разгромлены. И нет оснований для американцев продолжать сохранять свое военное присутствие в этой стране. Поэтому реакция Пентагона вполне понятна: им нужно сказать, мол, все продолжается, а Россия только делает вид, что выводит своих военных", – сказал Владимир Фитин.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

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