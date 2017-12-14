Политолог: Украина сможет "поставить на ноги" свой ВПК лишь в одном случае

Вооруженные силы Украины сталкиваются с целым рядом проблем, в том числе из-за неудачной конструкции танков "Булат". Об этом в интервью агентству "Оборонно-промышленный курьер" рассказал заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике Юрий Толочный.
Толочный заявил, что Украине необходимо создавать новые образцы бронетехники, что трудно для страны. "Здесь другие проблемы. БМ "Оплот" (украинский танк на базе советского Т-80УД – ред.), например, в Вооруженных силах имеется в единственном экземпляре – в харьковском Институте танковых войск. Так что вопрос в возможностях государства по закупке, и промышленности – по серийному производству новых машин", – добавил Толочный.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук, политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik отметил, что украинский ВПК сегодня действительно находится в плачевном состоянии.
"Если не заниматься ремонтом, обновлением и модернизацией техники, так она и будет устаревать. А на Украине с советских времен этим не занимались. А если учесть, что и последние советские годы этим особо не занимались, то получается, что лет 30 модернизацией военной техники и вооружений на Украине не занимался никто. Те немногие попытки, которые предпринимались, носили кустарный характер. ВПК Украины находится фактически в развале, и для того, чтобы его поставить на ноги, требуется, конечно, колоссальные усилия, которые Украина сейчас предпринять просто не может", – сказал Алексей Подберезкин.
По его мнению, нынешнее состояние ВПК Украины, в первую очередь, связано с разрывом сотрудничества с РФ.
"Во многом это (развал украинского ВПК – ред.) объясняется тем, что ВПК Украины, как таковой, физически не существует самостоятельно, это часть бывшего советского ВПК, который развивался, естественно, в кооперации с КБ, заводами и поставщиками в России. И так как эта кооперация была свернута до нуля, а сейчас фактически запрещена даже законодательно, то и восстанавливать военно-промышленный комплекс Украины придется тоже с нуля. Как они это будут делать, я не в курсе. Эффективно это сделать можно только в одном случае – если Украина сначала восстановит фундаментально мощности науки и НИОКР. А ожидать этого невозможно", – считает политолог.
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