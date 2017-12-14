Политолог: Украина сможет "поставить на ноги" свой ВПК лишь в одном случае

Генерал Вооруженных сил Украины Юрий Толочный назвал украинские танки неудачными. Политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik отметил, что в целом украинский ВПК сегодня переживает не лучшие времена.

Вооруженные силы Украины сталкиваются с целым рядом проблем, в том числе из-за неудачной конструкции танков "Булат". Об этом в интервью агентству "Оборонно-промышленный курьер" рассказал заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике Юрий Толочный.

"В целом, резерв техники по-прежнему велик, но вся эта техника устарела, и потенциал модернизации практически исчерпан. Некоторые варианты модернизации оказываются неудачными в реальном бою. Например, танки Т-64БМ "Булат" в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв, и заменены линейными Т-64", – сообщил генерал.

Толочный заявил, что Украине необходимо создавать новые образцы бронетехники, что трудно для страны. "Здесь другие проблемы. БМ "Оплот" (украинский танк на базе советского Т-80УД – ред.), например, в Вооруженных силах имеется в единственном экземпляре – в харьковском Институте танковых войск. Так что вопрос в возможностях государства по закупке, и промышленности – по серийному производству новых машин", – добавил Толочный.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук, политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik отметил, что украинский ВПК сегодня действительно находится в плачевном состоянии.

"Если не заниматься ремонтом, обновлением и модернизацией техники, так она и будет устаревать. А на Украине с советских времен этим не занимались. А если учесть, что и последние советские годы этим особо не занимались, то получается, что лет 30 модернизацией военной техники и вооружений на Украине не занимался никто. Те немногие попытки, которые предпринимались, носили кустарный характер. ВПК Украины находится фактически в развале, и для того, чтобы его поставить на ноги, требуется, конечно, колоссальные усилия, которые Украина сейчас предпринять просто не может", – сказал Алексей Подберезкин.

По его мнению, нынешнее состояние ВПК Украины, в первую очередь, связано с разрывом сотрудничества с РФ.

"Во многом это (развал украинского ВПК – ред.) объясняется тем, что ВПК Украины, как таковой, физически не существует самостоятельно, это часть бывшего советского ВПК, который развивался, естественно, в кооперации с КБ, заводами и поставщиками в России. И так как эта кооперация была свернута до нуля, а сейчас фактически запрещена даже законодательно, то и восстанавливать военно-промышленный комплекс Украины придется тоже с нуля. Как они это будут делать, я не в курсе. Эффективно это сделать можно только в одном случае – если Украина сначала восстановит фундаментально мощности науки и НИОКР. А ожидать этого невозможно", – считает политолог.

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