Политолог: да, американцы побеждают всех. В голливудских боевиках

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что США победили ИГ* в Сирии – в духе голливудских фильмов и не имеет ничего общего с реальностью. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Араик Степанян.

В Кремле ответили на заявление Вашингтона о том, что США победили "Исламское государство"* в Сирии.

"Вы знаете, как у нас говорят: поражение – сирота, а у победы много отцов", – сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал высказывания о том, что Россия не полностью выведет войска из арабской республики.

"Да, пункт временного базирования в Хмеймиме и пункт временного базирования в Тартусе продолжают работу. Собственно, так, как об этом говорил президент и Верховный главнокомандующий (Владимир) Путин", – отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что российский лидер принял решение вернуть на родину значительную часть контингента "после того, как не осталось объекта для широкомасштабных боевых операций". "Дело не в победе", – подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее представитель Пентагона майор Эдриан Ранкайн-Галлоуэй усомнился в том, что российские войска покинут Сирию. По его словам, после прошлых заявлений России о плановом уходе из Сирии "не было значительного сокращения боевых сил".

Накануне президент США Дональд Трамп сказал, что его страна добилась победы над ИГ* в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других районах.

Ответственный секретарь Академии геополитических проблем, политолог Араик Степанян в эфире радио Sputnik отметил, что заявление Дональда Трампа не имеет ничего общего с реальностью.

"Дональд Трамп сделал свое заявление в духе Голливуда. Это в голливудских боевиках американцы побеждают всех – инопланетян, богов, в космосе, под землей. И вот Дональд Трамп, видимо, насмотревшись голливудских фильмов, воодушевленно заявляет, что американцы победили в Сирии и Ираке. Но, конечно, ничего общего с реальностью это заявление не имеет. И это не только, скажем так, взгляд из России, это признают все государства на Ближнем Востоке и многие другие страны. Это признают в самой Сирии – и сирийское руководство, и сирийский народ, и даже оппозиция. И только США внушили себе, что это они победили. Ну и немного ревниво относится к этому Европа. Эти два субъекта не хотят признать победу над террористами со стороны России. Но что бы они ни говорили, все это лирика. Факт остается фактом – Россия победила. Без России не было бы единой Сирии", – сказал Араик Степанян в эфире радио Sputnik.

В понедельник, 11 декабря, президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод группировки из Сирии. Выступая на российской базе в Хмеймиме, он заявил, что военнослужащие блестяще выполнили задачу: террористы разгромлены, а Сирия сохранена как суверенное, независимое государство.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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