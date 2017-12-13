Мнение: США хотят решить вопрос "с украинским активом"

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США вернутся к "вопросу" Крыма, но в приоритете – ситуация в Донбассе. Политолог Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в Вашингтоне рассматривают Украину как предмет торга.

США хотят вернуться к вопросу Крыма, но в приоритете урегулирование ситуации в Донбассе, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Вашингтоне.

"Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент (России Владимир) Путин ясно дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет, но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины. Посмотрим, можем ли мы это разрешить", – сказал Тиллерсон.

Госсекретарь также заявил, что Вашингтон не принимает "российское вторжение" на Украину. По его словам, в данном случае речь идет не о выборе позиций.

"В Сирии Россия выбрала поддерживать (президента) Башара Асада. Мы решили этого не делать. Но когда речь идет о вторжении в другую страну – это невозможно поддержать", – сказал он.

Тиллерсон отметил, что "это стало основанием для очень серьезного режима санкций". По его словам, "этот режим не изменится, пока российское вторжение не будет устранено, и пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена".

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США рассматривают Украину как предмет торга.

"Понятно, что США хотят каким-то образом решить вопрос с украинским активом, который на сегодня – чистый пассив. То есть платить за Украину они не намерены. Но продать этот "ресурс" России, заставить Россию взять на себя издержки по Украине – это, конечно, в интересах Вашингтона. Открывая процесс переговоров, скорее всего, торг пойдет в этом векторе. Что касается "вопроса Крыма", то вернуться к нему можно по-разному, в том числе и в плане признания Крыма частью России. Тиллерсон не уточнил, какой "возврат" имеется в виду, и как будут вестись переговоры. В любом случае можно констатировать, что Соединенным Штатам, как минимум, нужно продемонстрировать твердость и способность давить на Россию. Особенно после впечатляющего проигрыша США на Ближнем Востоке, и в силу явного бессилия США в Юго-Восточной Азии – потому что корейская проблема оказывается неразрешима с наскока, а не наскоком Соединенные Штаты ее не способны решать. В этой ситуации Штатам нужно продемонстрировать, хотя бы на уровне риторики, способность давить на Россию в той точке, которая может оказаться для нее чувствительной", – сказал Кирилл Коктыш.

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