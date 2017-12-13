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Бывший "мировой жандарм" не хочет на пенсию. Мнение о "победе" США над ИГ*

09:4813.12.2017
0451117
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкДальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) в Аль-Букемале. 18 ноября 2017Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) в Аль-Букемале. 18 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Президент США Дональд Трамп заявил, что США добились победы над ИГ* в Ираке и Сирии. Политолог Николай Шлямин в эфире радио Sputnik высказал свои предположения о том, каковы цели этого заявления.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что его страна добилась победы над террористической группировкой "Исламское государство"* в Ираке и Сирии и преследует боевиков в других районах.

"Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распределяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются", – сказал Трамп, выступая в Белом доме на церемонии подписания оборонного бюджета.

Президент России Владимир Путин в понедельник посетил авиабазу РФ в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. По словам президента РФ, сирийские и российские власти смогли нанести поражение группировке "Исламское государство"*, хотя угроза терроризма в целом еще очень высока.

Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу: Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Также Путин провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.

Минобороны РФ ранее сообщало, что международная коалиция во главе с США за три года своего существования только недавно добилась первого "результата" в борьбе с ИГ* в Сирии – уничтожив массированными бомбардировками Ракку и ее мирных жителей.

Политолог, лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин в эфире радио Sputnik высказал свои предположения о том, чего хочет добиться Дональд Трамп, делая такие заявления.

"Если бы он подобрал формулировку помягче, он не был бы Дональдом Трампом. Это, скорее, попытка в дальнейшем каким-то образом оказаться участником переговоров по будущему устройству Сирии. Бывший "мировой жандарм", который отправляется на почетную пенсию, все-таки надеется, что его не отправят на эту пенсию слишком рано. Это заявление отображает ту претенциозную роль, которую Америка до сих пор сохранила, несмотря на все ее внешнеполитические проблемы. Однако ее реальные позиции в плане влияния на переговорный процесс не очень велики. Все прекрасно понимают, что коалиция Москва-Тегеран-Дамаск оказалась в данный момент "на коне", решив стоявшие перед ней проблемы. Уступать американцам лидерство в переговорах никто сейчас не будет", – отметил Николай Шлямин. 

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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