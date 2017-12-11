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Американист: Трамп показал свою уязвимость, сам того не желая

18:3811.12.2017
(обновлено: 18:42 11.12.2017)
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© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп в Синей комнате Белого дома в ВашингтонеДональд Трамп в Синей комнате Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп заявил, что лживые СМИ в стране вышли из-под контроля. Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Трампу очень вредит "зацикленность" на том, что о нем пишут СМИ.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что лживые СМИ в США вышли из-под контроля и наносят вред репутации страны, сообщает RT

"Слишком мало дискуссий вызвали фальшивые и дискредитирующие сообщения, опубликованные на этой неделе лживыми СМИ. Они вышли из-под контроля: корректная подача информации ничего для них не значит", – написал Трамп в Twitter.

Президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с журналистами. 2 декабря 2017
© AP Photo / Andrew Harnik
Сыграть в ящик. Трамп "подсел" на голубой экран
Он добавил, что впоследствии лживую информацию приходится опровергать.

Ранее Трамп предложил провести среди СМИ конкурс на самую "бесчестную, продажную и искажающую информацию" при освещении политической деятельности главы государства сеть, а также высказался за вручение победителю "приза за лживые новости".

Ранее корреспондент газеты The Washington Post опубликовал в соцсетях фотографии пустых трибун на выступлении Трампа перед его сторонниками в штате Флорида. Выяснилось, что снимки были сделаны за несколько часов  до приезда главы государства. После разоблачений, журналист извинился перед Трампом за фото.  

Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американские СМИ уже начали "подготовку" к промежуточным выборам в конгресс в 2018 году.

"В данном случае речь идет о борьбе за сердца американских избирателей, которые меньше, чем через год, должны будут проголосовать за республиканцев или демократов. А это очень серьезно: если большинство в конгрессе перейдет демократам, то тогда легче будет справляться с Трампом, а, может, даже устроить импичмент. И то, что одна из главных газет публикует такую фотографию, означает: мол, видите, Трамп уже не интересует избирателей, они в нем разочаровались, президент теряет популярность. Здесь очень большая политическая игра – игра за избирателей. Потому что демократам до сих пор не удается сломать основное ядро электората Трампа. Как было около 36%, так этот электорат остается до сих пор преданным Трампу. Этот электорат демократам и надо "сломать"", – сказал Дмитрий Михеев.

Вместе с тем, по его словам, Трампу очень вредит "зацикленность" на том, что о нем пишут СМИ.

"Трамп начинает свой день с того, что смотрит, что о нем опубликовали газеты, что показывает телевидение. И уже утром начинает реагировать, отвечать в своем Twitter. Но если человек настолько зациклен на том, что о нем думают, как его показали, то он становится очень уязвимым. Поэтому СМИ его все время "подкалывают" – и справа, и слева мелкими уколами. Но Трамп не понимает, что, реагируя подобным образом, он показывает людям свою уязвимость, слабость и мельчает в глазах американской публики", – отметил американист.

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