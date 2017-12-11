Политолог: рассмотрение в суде иска Курченко – плохой знак для Порошенко

Украинский суд принял к рассмотрению иск бизнесмена Сергея Курченко к президенту Петру Порошенко. Это сообщение в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Ростислав Ищенко.

Суд рассмотрит иск украинского бизнесмена Сергея Курченко к президенту Петру Порошенко и телерадиокомпании "Студия 1+1", сообщает издание "Украинская правда".

Курченко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации еще 4 октября. Второго декабря суд назначил дату его рассмотрения – 4 апреля 2018 года.

Бизнесмена возмутило заявление Порошенко, сделанное в Одессе 7 октября 2016 года. Президент тогда сказал, что "Курченко – преступник". Его слова распространила служба новостей телеканала "1+1". Предприниматель отметил, что нельзя называть человека преступником до решения суда.

После госпереворота на Украине Генпрокуратура обвинила Курченко в присвоении имущества госпредприятия "Укргаздобыча", а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов. Глава Генпрокуратуры Юрий Луценко выразил надежду на то, что до конца года вступит в силу решение суда о конфискации медиахолдинга, который принадлежит Курченко. Его также лишили имущественных прав на футбольный клуб "Металлист" и Одесский нефтеперерабатывающий завод.

Курченко владеет крупнейшим украинским медиахолдингом UMH Group, в состав которого входят журнал "Forbes Украина", печатные издания и радиостанции, а также развлекательные порталы и новостные агрегаторы.

Украинские СМИ также сообщили, что пресс-служба Сергея Курченко заявила о намерении бизнесмена подать иск против генпрокурора Юрия Луценко. Названная причина иска – распространение сведений о том, что бизнесмен якобы профинансировал массовые протесты в центре Киева с участием экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Курченко назвал эти сведения ложными.

Сообщение о том, что суд принял к рассмотрению иск Сергея Курченко к Петру Порошенко, прокомментировал в эфире радио Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

"Думаю, что это для Порошенко – плохой показатель. Потому что для Курченко, с моей точки зрения, абсолютно все равно, выиграет он или проиграет свой иск. Тем более что он подал один иск к Порошенко, другой подает к Луценко и так далее. Но это создает соответствующий информационный фон на Украине, и сейчас, когда Порошенко обвиняют в коррупции, Курченко тоже заявляет, что Порошенко не заплатил налоги с продажи Курченко медиагруппы. И опять-таки, независимо от того, что решит по этому поводу суд, эта информация будет широко обсуждаться в СМИ и это будет одним из средств дополнительного давления на Порошенко", – считает Ростислав Ищенко.

Пресс-служба Сергея Курченко распространила заявление бизнесмена о том, что в 2013 году он купил у Порошенко медиа-холдинг UMH group за ‎400 млн долларов, после чего, по утверждению Курченко, Порошенко не уплатил налоги с полученной суммы в бюджет Украины.

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