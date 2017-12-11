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"Паранойя беглого преступника". Политолог о Саакашвили – "военнопленном"

18:0411.12.2017
(обновлено: 18:07 11.12.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017Михаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в зале суда в Киеве заявил, что считает себя военнопленным. Политолог Владимир Хомерики в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Саакашвили стал неинтересен ни Киеву, ни Вашингтону, ни Тбилиси.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в зале Печерского районного суда в Киеве заявил, что считает себя военнопленным; он не призывает своих сторонников к "резким действиям", но уверен, что протестное движение будет расширяться.

"Я не считаю себя задержанным. Я считаю себя в военном плену", – сказал Саакашвили, слова которого приводит интернет-издание "Украинская правда"

Михаил Саакашвили со своими сторонниками у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Грузинский политолог: Саакашвили устроил на Украине "что-то непотребное"
Утром 11 декабря Саакашвили привезли в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения, прокуратура просит для него домашнего ареста. У здания суда собрались сторонники политика, усилена охрана, по данным полиции, там находятся более 250 силовиков для пресечения беспорядков и провокаций.

В зале суда Саакашвили рассказал журналистам, что первый раз его арестовало КГБ ССР в Киеве в 1986 году, когда он был первокурсником, за антисоветскую деятельность. По его мнению, на Украине за 30 лет ничего не поменялось.

"Сколько лет прошло, меня привели в тот же изолятор и меня встретил тот же контролер, по таким же грязным обвинениям… Нам не нужна конфронтация, я не призываю ни к каким резким действиям. Движение будет расширяться", – заявил Саакашвили журналистам в суде.

Политик поблагодарил всех людей, которые его поддерживали. После этого он спел гимн Украины.

В эфире радио Sputnik генеральный секретарь Всемирного конгресса народов Грузии, президент Фонда единения русского и грузинского народов Владимир Хомерики выразил мнение, что Саакашвили стал неинтересен ни Киеву, ни Вашингтону, ни Тбилиси.

"Паранойя у Саакашвили продолжается – сегодня этот беглый преступник называет себя "военнопленным". Не знаю, какое он к этому имеет отношение, кроме того, что сам устраивает войны. Михаил Саакашвили – изгой и у себя на родине, и он практически не нужен Америке. Он используется как цепной пес для дестабилизации ситуации на Украине, для ее полного отрыва от России и подчинения США. Конечно, Саакашвили контролируется Соединенными Штатами Америки, иначе бы Украина не допускала бы в его отношении такую лояльность. Но всему есть предел – Михаил Саакашвили был арестован. И сегодня у этого трусливого кролика не остается ничего другого, кроме как объявлять себя "военнопленным"", – сказал Владимир Хомерики.

По его словам, политическая деятельность и пребывание Саакашвили на Украине должны закончиться.

"Я считаю, что дни Михаила Саакашвили на Украине должны быть сочтены, несмотря на то, что его пока еще поддерживают США, и на то, что Украина не решится принять к нему самые жесткие меры. Его пребывание на Украине должно закончиться, если у Киева остался хоть грамм инстинкта самосохранения. Его преступная функция продолжается – то, что он делал в Грузии, то же самое он творит и на Украине. Хотя они очень схожи с господином (президентом Украины Петром) Порошенко. Саакашвили развязал гражданскую войну в Грузии, устроил войну с осетинским народом и потерял часть территории. Порошенко то же сотворил на Украине. Теперь они ведут войну между собой", – отметил политолог.

Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017
© AFP 2017 / Sergei Chuzavkov
Крыша прохудилась. Саакашвили реализует свой "цирковой потенциал" в палатке
Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только в пятницу, 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Сам политик, попав в изолятор, объявил бессрочную голодовку. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

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