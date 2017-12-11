Политолог: Россия закончила "активный цикл" в Сирии

Президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод российской группировки из Сирии. Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik отметил, что Россия закончила военную фазу в САР, но продолжит помогать политическому урегулированию.

Президент России Владимир Путин, прибывший утром на российскую базу в сирийском Хмеймиме, отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.

"Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", – заявил Путин, выступая перед военнослужащими.

По его словам, российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и решительность и возвращаются к своим близким с победой. "Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу", – сказал российский лидер.

При этом он подчеркнул, что "мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас в России".

"Но это не заставит нас сложить руки и отступить. Это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является международный терроризм, под какой бы личиной он не прятался", – продолжил Путин.

Президент добавил, что "если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели".

В Хмеймиме главу государства встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.

Кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik отметил военную обоснованность решения вывести российскую группировку из Сирии.

"О том, что Россия заканчивает нынешний цикл активного участия в сирийском конфликте, было заявлено заранее. При этом, безусловно, на данном этапе существует военная обоснованность этого решения: практически не осталось больших территорий, неконтролируемых либо центральным правительством Сирии, либо дружественными ему силами анклавов, если не считать курдских. И, собственно говоря, потребности в применении значительных масс авиации и наземных сил со стороны России просто не существует", – сказал Дмитрий Евстафьев.

При этом, по его словам, Россия полностью не уходит из Сирии, а будет оказывать всестороннюю помощь в политическом урегулировании.

"К тому же за истекшие годы сирийские Вооруженные силы в значительной степени окрепли, смогли восполнить те потери, которые у них были за долгие годы гражданской войны. Поэтому, в принципе, они уже могут сами "дожимать" оставшиеся анклавы экстремистов. При этом стоит отметить, что Россия совсем не уходит из Сирии, Россия, повторюсь, завершает фазу активного воздействия на ситуацию в Сирии с использованием военно-силовых методов. Но начинается период достаточно серьезного политического конструирования и экономической реконструкции Сирии, которые не могут быть успешными без участия российских представителей и без военно-политических гарантий с российской стороны", – отметил политолог.

В 2015 году Россия по просьбе Дамаска начала антитеррористическую операцию в Сирии. В марте 2016 года большую часть группировки ВКС вывели в связи с успешным выполнением задач. При этом в стране по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим" и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе, а также российский Центр по примирению.

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