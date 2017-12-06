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Т. Васильева: "человеком года" по версии Time должен был стать Вайнштейн

19:0006.12.2017
(обновлено: 19:03 06.12.2017)
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкАктриса Татьяна ВасильеваАктриса Татьяна Васильева
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Назван "человек года" по версии журнала Time. Премию получили женщины Silence Breakers – первые, кто рассказал о сексуальных домогательствах. Актриса театра и кино Татьяна Васильева в эфире радио Sputnik прокомментировала эту новость.

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© AP Photo / PA / Benjamin Wright
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Журнал Time назвал "человеком года" женщин Silence Breakers ("Нарушившие тишину") – первых, кто рассказал о сексуальных домогательствах.

Среди них актриса Эшли Джадд, певица Тейлор Свифт, бывший инженер компании Uber Сьюзан Фаулер.

В этом году появилось движение Me Too, участники которого рассказывают о том, что подвергались сексуальным домогательствам. Оно зародилось после того, как СМИ опубликовали результаты расследования о множестве случаев домогательств со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна.

Второе место в списке Time занял президент США Дональд Трамп, который был "человеком года" в 2016-м, а третье – председатель КНР Си Цзиньпин.

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© REUTERS / TT News Agency/Jonas Ekstromer
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"Человек года" по версии журнала Time определяется ежегодно с 1927 года. Вплоть до 1950-го лауреатами становились конкретные личности, однако позже звание получали и абстрактные персонажи. Из граждан России и СССР "человеком года" становились Иосиф Сталин (дважды), Никита Хрущев, Михаил Горбачев, Юрий Андропов и Владимир Путин.

Народная артистка РФ, актриса театра и кино Татьяна Васильева в эфире радио Sputnik прокомментировала присуждение премии именно Silence Breakers.

"Ну, если больше не за что давать премии, значит, надо давать за это. Надо всем в таком случае давать премии, просто раздавать их. Я вообще этого не понимаю: почему все молчали, когда к ним домогались, почему проходит столько лет, и они вдруг все одновременно зашевелились? Наверное, это было кем-то спровоцировано как-то, наверное, это какая-то акция, против кого-то. Мы просто много не знаем. И я, в общем-то, не стремлюсь этого узнавать. Но я видела фотографии, как на этом Вайнштейне сами висели все эти артистки. У меня такое мнение, что это они его домогались, а не он их. Их так много, а он один. Я думаю, премию надо давать Вайнштейну за то, что он пытался всех удовлетворить", – сказала Татьяна Васильева.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Алёнка Фирстман
Все эти женщины и многие другие сами были замечены в домогательствах к мальчикам и девочкам 10,12 лет,по сообщения в фейсбук
19:31
06.12.2017
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