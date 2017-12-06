Т. Васильева: "человеком года" по версии Time должен был стать Вайнштейн

Назван "человек года" по версии журнала Time. Премию получили женщины Silence Breakers – первые, кто рассказал о сексуальных домогательствах. Актриса театра и кино Татьяна Васильева в эфире радио Sputnik прокомментировала эту новость.

Журнал Time назвал "человеком года" женщин Silence Breakers ("Нарушившие тишину") – первых, кто рассказал о сексуальных домогательствах.

Среди них актриса Эшли Джадд, певица Тейлор Свифт, бывший инженер компании Uber Сьюзан Фаулер.

В этом году появилось движение Me Too, участники которого рассказывают о том, что подвергались сексуальным домогательствам. Оно зародилось после того, как СМИ опубликовали результаты расследования о множестве случаев домогательств со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна.

Второе место в списке Time занял президент США Дональд Трамп, который был "человеком года" в 2016-м, а третье – председатель КНР Си Цзиньпин.

"Человек года" по версии журнала Time определяется ежегодно с 1927 года. Вплоть до 1950-го лауреатами становились конкретные личности, однако позже звание получали и абстрактные персонажи. Из граждан России и СССР "человеком года" становились Иосиф Сталин (дважды), Никита Хрущев, Михаил Горбачев, Юрий Андропов и Владимир Путин.

Народная артистка РФ, актриса театра и кино Татьяна Васильева в эфире радио Sputnik прокомментировала присуждение премии именно Silence Breakers.

"Ну, если больше не за что давать премии, значит, надо давать за это. Надо всем в таком случае давать премии, просто раздавать их. Я вообще этого не понимаю: почему все молчали, когда к ним домогались, почему проходит столько лет, и они вдруг все одновременно зашевелились? Наверное, это было кем-то спровоцировано как-то, наверное, это какая-то акция, против кого-то. Мы просто много не знаем. И я, в общем-то, не стремлюсь этого узнавать. Но я видела фотографии, как на этом Вайнштейне сами висели все эти артистки. У меня такое мнение, что это они его домогались, а не он их. Их так много, а он один. Я думаю, премию надо давать Вайнштейну за то, что он пытался всех удовлетворить", – сказала Татьяна Васильева.

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