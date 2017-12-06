Политолог: Саакашвили будет "играть на повышение ставок"

Михаил Саакашвили отказался идти на допрос по делу о госперевороте. Политолог Сергей Козлов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что для скандального политика эта ситуация – очередной способ привлечь к себе внимание.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не собирается идти на допрос, сообщила изданию "Украинская правда" пресс-секретарь его партии "Движение новых сил" Марьяна Почтар.

"Никаких процессуальных документов Саакашвили не подписывал и не получал. Ни он, ни его адвокаты. Ему даже не вручили уведомление о подозрении", — сказала Почтар.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко дал Саакашвили 24 часа, чтобы явиться к следователю Службы безопасности страны, пригрозив, что иначе правоохранители "сделают все необходимое, чтобы политик явился к следователю". При этом Луценко заявил, что сейчас Саакашвили находится в статусе "человека, который убежал из-под стражи".

4 декабря в квартире Саакашвили в Киеве прошли обыски, сам он забрался на крышу восьмиэтажного дома и пригрозил оттуда спрыгнуть. Силовикам удалось оттащить Саакашвили от края крыши, вывести его из дома и посадить в машину. Однако активисты, поддерживающие Саакашвили, блокировали дорогу. Они смогли взломать дверь микроавтобуса и освободить Саакашвили. Затем экс-губернатор вместе со сторонниками отправился к Верховной раде, где потребовал импичмента президента и отставки руководства Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины.

На ситуацию уже отреагировали в США и призвали все стороны на Украине избегать насилия в ситуации вокруг Михаила Саакашвили. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

В эфире радио Sputnik политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов предположил, как будет развиваться ситуация.

"Михаил Саакашвили сейчас в центре усиливающегося скандала с его арестом. Для него это очередной способ привлечь к себе внимание. И, безусловно, прийти и сдаться в прокуратуру, как этого потребовал генпрокурор Луценко, для Саакашвили значит – признать свое поражение и согласие играть по правилам. А он позиционирует себя как нонконформиста и политика, который готов идти до конца. Поэтому он будет продолжать эти протестные выступления и играть на повышение ставок", — отметил Сергей Козлов.

По его мнению, сложности с задержанием Михаила Саакашвили возникают, в том числе, потому, что силовики неохотно выполняют приказы руководства страны.

"Украинские силовики не сильно спешат выполнять приказы. После событий пресловутой "революции достоинства", когда "Беркут" сначала защищал конституционный строй, а потом эти милиционеры оказались под следствием, привели к тому, что украинские правоохранители думают, прежде чем выполнять приказы. Потому что сегодня ты при погонах, а завтра окажешься на скамье подсудимых. Вся эта ситуация свидетельствует о том, что правоохранительные органы существенно деморализованы и не готовы идти до конца и выполнять свой долг", — отметил Сергей Козлов.

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