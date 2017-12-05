"Расплата за хитрость". Военный эксперт об инциденте с F-35

В ВВС США подтвердили, что один из самолетов F-35 начал "рассыпаться" в полете. Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik назвал произошедшее "большим щелчком по носу" американским производителям.

В американских ВВС признали, что один из самолетов F-35, размещенных на авиабазе Кадена в Японии, потерял деталь фюзеляжа во время полета, пишет Defense News.

Инцидент произошел в ходе тренировочных маневров к востоку от Окинавы в минувший четверг, тогда же о нем написали в японских СМИ, однако в ВВС США эту информацию официально подтвердили только в понедельник, уточняет издание.

Потерю элемента фюзеляжа размером приблизительно 30 на 60 сантиметров ведущего F-35 заметил его ведомый при заходе на посадку. Истребители прошли проверку перед вылетом, поэтому военные предполагают, что деталь отвалилась, когда самолеты находились в воздухе. Пока неясно, возможна ли замена потерянной части фюзеляжа без ущерба для безопасности полетов.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik напомнил, что американцы вложили в данный проект огромные средства.

"Похоже, что имидж "самого крутого", я бы сказал "золотого", самолета в мире потихоньку начинает рассыпаться на этих учениях Военно-воздушных сил, которые американцы сейчас проводят. Напомню, что весь проект – от "чернильницы" до готового F-35 – обошелся американским налогоплательщикам в миллиарды долларов. Пентагон и сейчас сходит с ума, упрекая производителей в том, что они подняли на сумасшедший уровень стоимость этого самолета. Его цена "вырубила" аппетит очень многих стран, которые хотели закупить эти самолеты – это и Южная Корея, и Япония, и Дания, там целый "выводок" стран, которые сказали: если вы будете "загибать" такую цену, мы не возьмем ваш самолет", – сказал Виктор Баранец.

По его мнению, американцы хотели обхитрить законы физики и авиастроения, но им это не удалось.

"Что касается технических характеристик и "крутизны" этого самолета, во-первых, американцы попытались "напичкать" этот самолет всем, чем только можно. Они посчитали, что "думающая" электроника будет основным "оружием" этого самолета. Но это оказалось не так. Их же электроника и подвела, самолет оказался очень капризным и, по сути, не приспособленным для жизнедеятельности пилотов. Кроме того, американские промышленники хотели обхитрить обстоятельства и сделать этот самолет из железа и композитных материалов. Это очень трудно решаемая задача, но они рискнули. А связка композитных материалов с металлом не всегда дает прочность самолету. И в данном случае то, что произошло над Окинавой – это и есть следствие этой ошибки, а точнее расплата за хитрость, когда американские конструкторы хотели перехитрить законы физики и вообще все технологии. Это позорный случай, когда целая пластина от покрытия самолета отрывается вследствие того, что была плохо закреплена", – отметил Виктор Баранец.

По его словам, заявленная производителями "малозаметность" F-35 для радаров также не выдерживает критики. И в целом инцидент с самолетом – это "большой щелчок по носу" американским производителям, считает военный эксперт.

"Американские конструкторы и военные бахвалятся тем, что этот самолет – самый малозаметный в мире. Это заявление вызывает саркастические усмешки у специалистов ВКС России, которые сегодня наблюдают за полетами F-35 в том районе, где проводятся учения. Поскольку наши средства противовоздушной обороны, наши РЛС, наши локаторы видят эти F-35, как вы видите желтый осенний лист на лобовом стекле своего автомобиля. Это свойственно американцам – бахвалиться. Но парадокс в том, что даже американские специалисты признают, что перегрузили самолет так, что машина не подчиняется даже простым механическим командам пилотов. Американцы любят делать все грандиозно и, конечно, очень дорого. Распиарили самолет, а он начинает рассыпаться. И это, конечно, очень большой щелчок по носу для американских производителей", – заключил Виктор Баранец.

Самолет F-35 Lightning II – второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Программа по созданию F-35 обошлась США примерно в полтора триллиона долларов. Самолеты регулярно подвергаются критике, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа. Ранее неоднократно сообщалось о различных технических неполадках. Так, в октябре представители американских ВВС сообщили, что у многих пилотов F-35 наблюдаются симптомы кислородного голодания. А в ноябре Пентагон на 30 дней заморозил программу оснащения Вооруженных сил F-35, после того как на истребителях нашли ржавчину.

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