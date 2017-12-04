Мнение: бункеры в Сирии американцы хотят строить не ради медиков

В конгресс США внесен документ о строительстве в Сирии подземных бункеров. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Фитин высказал мнение, что это предложение связано с близким завершением в Сирии основных боевых действий.

Конгрессмен от Пенсильвании Брендан Бойл предложил рассмотреть возможность строительства "подземных укрепленных сооружений" в Сирии. Документ внесен на рассмотрение конгресса.

По словам Бойла, за последние шесть лет в Сирии произошло "более 400 атак на госпитали и гражданские объекты", в результате которых пострадали около 800 медиков. Именно для врачей и добровольцев (в их числе конгрессмен называет волонтеров из "Белых касок" – организации, считающейся на Западе миротворческой) и предлагается построить подземные укрытия.

Конгрессмен не называет ответственных за атаки на гражданские объекты, но обвиняет Россию и Сирию в нанесении ударов по медикам. При этом в документе не представлено никаких фактов, которые подтвердили бы это утверждение.

Эксперт РИСИ Владимир Фитин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что главный смысл инициативы конгрессмена Бойла – дать понять, что американским войскам в Сирии будет чем заняться и после разгрома ИГ*.

"Сейчас крупномасштабное противостояние в Сирии заканчивается, все основные города находятся под контролем правительства президента Башара Асада. В стране по сути сегодня продолжаются лишь локальные столкновения. И то, что в США именно сейчас вдруг выразили невероятную озабоченность судьбой медицинского персонала, вызывает большое удивление. Почему они раньше об этом не говорили, когда бомбили Ракку – или Мосул в Ираке – ведь тогда можно было говорить, что в городах подвергаются опасности медучреждения. Так что, думаю, это не имеет никакого отношения к заботе о врачах и медперсонале, а речь идет о зондировании возможностей для сохранения на долгосрочной основе в Сирии американского военного присутствия… Министр обороны США (Джеймс) Мэттис ведь недавно заявил, что войска США не уйдут из Сирии, пока там будет оставаться хотя бы один представитель ИГ*. Так что их цель – сохранить свое военное присутствие в Сирии под любым предлогом", – считает Владимир Фитин.

*Запрещенная в России террористическая организация

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