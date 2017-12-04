Мнение: бункеры в Сирии американцы хотят строить не ради медиков

Конгрессмен от Пенсильвании Брендан Бойл предложил рассмотреть возможность строительства "подземных укрепленных сооружений" в Сирии. Документ внесен на рассмотрение конгресса.
Конгрессмен не называет ответственных за атаки на гражданские объекты, но обвиняет Россию и Сирию в нанесении ударов по медикам. При этом в документе не представлено никаких фактов, которые подтвердили бы это утверждение.
Эксперт РИСИ Владимир Фитин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что главный смысл инициативы конгрессмена Бойла – дать понять, что американским войскам в Сирии будет чем заняться и после разгрома ИГ*.
"Сейчас крупномасштабное противостояние в Сирии заканчивается, все основные города находятся под контролем правительства президента Башара Асада. В стране по сути сегодня продолжаются лишь локальные столкновения. И то, что в США именно сейчас вдруг выразили невероятную озабоченность судьбой медицинского персонала, вызывает большое удивление. Почему они раньше об этом не говорили, когда бомбили Ракку – или Мосул в Ираке – ведь тогда можно было говорить, что в городах подвергаются опасности медучреждения. Так что, думаю, это не имеет никакого отношения к заботе о врачах и медперсонале, а речь идет о зондировании возможностей для сохранения на долгосрочной основе в Сирии американского военного присутствия… Министр обороны США (Джеймс) Мэттис ведь недавно заявил, что войска США не уйдут из Сирии, пока там будет оставаться хотя бы один представитель ИГ*. Так что их цель – сохранить свое военное присутствие в Сирии под любым предлогом", – считает Владимир Фитин.
*Запрещенная в России террористическая организация
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