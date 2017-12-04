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Военный эксперт: когда глава Страткома США говорит об РФ, он прав в одном

16:0104.12.2017
(обновлено: 16:03 04.12.2017)
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© Fotolia / VadimsadovskiСпутники на Земной орбитеСпутники на Земной орбите
© Fotolia / Vadimsadovski
Глава Страткома ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Россия и Китай создают оружие против военных спутников США. Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал военный эксперт Владимир Богатырев.

Глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Россия и Китай разрабатывают оружие, направленное против военных объектов США в космосе, сообщается на сайте Пентагона.

По его словам, Москва и Пекин более 20 лет следят за тем, что делают американцы, и не скрывают этого. "Они проектируют оружие, испытывают оружие, проектируют оружие, которое базируется на земле и работает в космосе, оружие для создания помех, лазерное оружие", – заявил Хайтен, выступая на форуме Reagan National Defense Forum в Калифорнии.

Хайтен поддержал идею оборудования спутников средствами обороны и признал, что сейчас нет правил применения вооружений в случае возникновения конфликтов в космосе. Генерал также отметил необходимость создания международных норм в этой сфере.

Спутник на Земной орбите
© Fotolia / Andrey Armyagov
Эксперт: подготовка к "космической войне" – абсолютная реальность
Ранее Россия и Китай по итогам саммита БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) представили обновленный проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе. В нем страны заявили, что "космическое пространство должно быть свободным для исследования и использования всеми государствами в мирных целях на основании принципа равенства в соответствии с нормами международного права". В проекте стороны подтвердили недопустимость размещения в космическом пространстве оружия любого рода, а также применения силы.

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik напомнил, что именно Вашингтон является последовательным противником разработки любых соглашений о недопущении милитаризации космоса. 

"Когда американские генералы начинают говорить об угрозах со стороны ведущих в военном отношении стран, таких как Россия и в данном случае Китай, это значит, что им нужны деньги, и это главное. Нам известно, во-первых, что США отказывались от всех предложений, начиная с 80-х годов, по демилитаризации космоса. Во-вторых, они разрабатывают в рамках создания нового вооружения очень серьезные космические программы. И есть официальные заявления американских генералов о том, что к 2030 году Америка будет иметь космический флот. В-третьих, современная теория войны для американцев – это так называемая теория глобального удара. Это удар радиолокационный, информационный и если надо – с применением реальных ударных средств, то есть уничтожение страны-противника из космоса. Поэтому и эта часть находится в их программах вооружения", – сказал Владимир Богатырев.  

По его словам, глава Страткома прав в одном: в последнее время США утратили безусловное лидерство в разработках перспективного оружия. 

"Мы вошли в тот период, когда солдат на земле работает по GPS. Мы вошли в тот период, когда оружие, действие которого основано на новых физических принципах, по ряду позиций эффективнее ядерного оружия… Поэтому когда американский генерал поднимает этот вопрос, он в одном прав: США в определенной степени отстали от тех разработок, которые есть сегодня в России и прорабатываются в Китае – хотя это вопросы, о которых мы, наверное, не все можем знать", – отметил Владимир Богатырев. 

Он считает, что для ликвидации наметившегося отставания Пентагон надеется подключить возможности, имеющиеся у стран-союзников США. 

"Задача ведь не только "подтянуть" самих американцев к решению той или иной проблемы. Задача – привлечь к ее решению союзников США, которые, как мы знаем, осторожны в расходовании средств: это страны НАТО в целом, в том числе страны бывшего "восточного блока", а также целый ряд других государств – Япония, Южная Корея и так далее. И задача максимально притянуть их к решению своих проблем и программ, в том числе космического характера – это одно из направлений сегодняшней военной политики США. И, конечно же, это огромный шаг вперед для развития соответствующих структур военно-промышленного комплекса США", – полагает Владимир Богатырев. 

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