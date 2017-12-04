Экс-депутат Рады о блокировании телеканала NewsOne: у Авакова – два пути

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал прекратить блокирование телеканала NewsOne. В эфире радио Sputnik экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров высказал свое мнение о мотивах украинского министра.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал радикалов прекратить блокировать здание телеканала NewsOne в Киеве, а владельцев телеканала – "прекратить провоцировать людей".

"Нацполиция примет решение… в пределах компетенции", – написал глава МВД в своем микроблоге в Twitter.

Вечером 3 декабря неизвестные в балаклавах заблокировали здание телеканала. Позже они заявили, что не согласны с политикой NewsOne и потребовали извинений от депутата Рады и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" госпереворотом. NewsOne попросил Авакова и президента Украины Петра Порошенко защитить журналистов от "псевдоактивистов".

Тем временем, участники акции отказываются разблокировать здание телеканала NewsOne. Они заложили въезд к телеканалу мешками с песком и деревянными поддонами и соорудили двухметровую баррикаду. Кроме того, демонстранты перекрыли въезд колючей проволокой и деревянными конструкциями, напоминающими противотанковый еж.

В эфире радио Sputnik депутат Верховной рады 5-7 созывов Спиридон Килинкаров высказал мнение, что развитие ситуации с блокированием телеканала NewsOne будет во многом зависеть непосредственно от спонсоров участников акции.

"Мотивы Авакова понятны – он должен реагировать на незаконные действия радикалов. У него есть два пути: либо восстановить законность, разогнав тех, кто напрямую нарушает законы Украины, ущемляя интересы журналистов телеканала; либо провести переговоры и как-то разрядить эту ситуацию. Посмотрим, как они (заблокировавшие здание телеканала – ред.) среагируют на слова Авакова. Здесь многое зависит от того, кто этих радикалов туда пригнал. Они же не сами туда пришли. Все зависит от того, кто является спонсором этой акции. Если это сам Аваков, то, конечно, он эту ситуацию может разрядить легко и просто, показав, что он через публичное обращение смог урегулировать конфликт. Если это не он, а кто-то из политиков не команды Авакова, то могут быть другие поиски вариантов", – сказал Спиридон Килинкаров.

Он отметил, что эта ситуация дискредитирует Украину и ее власти.

"Эту ситуацию (блокирование телеканала – ред.) видят все: и европейцы, и американцы. На фоне тех скандалов, которые происходят на Украине: на фоне внутренней политической борьбы, скандалов с силовыми структурами, которые воюют друг с другом, иметь еще скандал с ущемлением свободы слова – это может быть чревато для власти", – отметил Спиридон Килинкаров.

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