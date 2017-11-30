Аналитик: позиция Дании не отменит, а изменит "Северный поток-2"

Дания приняла законопроект, который позволит ей запретить прокладку "Северного потока-2" в территориальных водах страны. Аналитик Игорь Юшков в эфире радио Sputnik не исключил, что это шаг к реальному запрету строительства в датской акватории.

Парламент Дании в четверг одобрил законопроект, который позволит ей запретить строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны, сообщает датская газета Berlingske Tidende.

"Парламент Дании в четверг единогласно одобрил законопроект, который дает возможность принимать во внимание вопросы внешней политики, безопасности и обороны при решении давать ли согласие на прокладку силовых кабелей и трубопроводов в территориальных водах Дании", – сообщает газета.

Ранее при рассмотрении таких заявок отказ был возможен только по соображениям охраны окружающей среды и безопасности.

"Пока это, скорее, просто внешнеполитический сигнал, нежели чем реальное препятствие для российского газопровода", – отмечается в газете.

Технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков сообщил ранее, что компания Nord Stream 2 AG проработала альтернативный вариант маршрута газопровода "Северный поток-2" на случай запрета Данией его прокладки в территориальных водах страны.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что Дания не преминет воспользоваться данным законопроектом, чтобы запретить прокладку газопровода в своей акватории.

"Я думаю, что это действительно некий шаг к тому, чтобы действительно запретить "Газпрому" строить в своей акватории газопровод "Северный поток-2". Я думаю, что сейчас, судя по всему, будет происходить уже процедура повторного рассмотрения заявки "Газпрома" на прокладку трубы в акватории Дании. Первая заявка была подана примерно в мае этого года. И по законодательству того времени ее должна была рассмотреть только энергетическая комиссия, которая оценивала влияние на экологию этой трубы. Сейчас же датское руководство, вероятно, будет говорить, что закон имеет обратную силу, и уже поданная заявка будет проходить рассмотрение в других ведомствах. И в итоге, скорее всего, будет дан отказ на прокладку трубы в акватории Дании", – сказал Игорь Юшков в эфире радио Sputnik.

По его словам, тогда придется прокладывать трубопровод в обход территориальных вод Дании, что вовсе не означает отказ от проекта.

""Газпром" и его партнеры уже в момент подачи законопроекта в парламент Дании начали разрабатывать проект обхода. Так что это (решение Дании) не означает закрытие проекта, это означает изменение проекта. Я думаю, что все партнеры по этому проекту сразу понимали, что датчане будут использовать все инструменты для того, чтобы запретить прокладку трубы по своей акватории. Потому что на них (датчан) давят и Вашингтон, и Брюссель. То есть это (одобренный законопроект) – показатель несамостоятельности Дании в данном вопросе. Если бы датчане исходили из собственных интересов, они бы никаких претензий к "Северному потоку-2" не предъявляли. Все это показывает, что это не их инициатива, а указание со стороны", – отметил эксперт.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Оператором проекта общей стоимостью 9,5 млрд евро выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры – Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств – 4,75 млрд евро.

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