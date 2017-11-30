РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Аналитик: позиция Дании не отменит, а изменит "Северный поток-2"

18:1530.11.2017
(обновлено: 18:18 30.11.2017)
01070
© РИА Новости / Сергей СубботинПерейти в фотобанкПлощадь Ратуши, Копенгаген, Дания. Архивное фотоПлощадь Ратуши, Копенгаген, Дания. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Дания приняла законопроект, который позволит ей запретить прокладку "Северного потока-2" в территориальных водах страны. Аналитик Игорь Юшков в эфире радио Sputnik не исключил, что это шаг к реальному запрету строительства в датской акватории.

Парламент Дании в четверг одобрил законопроект, который позволит ей запретить строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны, сообщает датская газета Berlingske Tidende

Флаг Дании
© Fotolia / uhotti
Большое ухо: маленькая Дания решила "прислушаться" к России
"Парламент Дании в четверг единогласно одобрил законопроект, который дает возможность принимать во внимание вопросы внешней политики, безопасности и обороны при решении давать ли согласие на прокладку силовых кабелей и трубопроводов в территориальных водах Дании", – сообщает газета.

Ранее при рассмотрении таких заявок отказ был возможен только по соображениям охраны окружающей среды и безопасности.

"Пока это, скорее, просто внешнеполитический сигнал, нежели чем реальное препятствие для российского газопровода", – отмечается в газете.

Технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков сообщил ранее, что компания Nord Stream 2 AG проработала альтернативный вариант маршрута газопровода "Северный поток-2" на случай запрета Данией его прокладки в территориальных водах страны.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что Дания не преминет воспользоваться данным законопроектом, чтобы запретить прокладку газопровода в своей акватории.

"Я думаю, что это действительно некий шаг к тому, чтобы действительно запретить "Газпрому" строить в своей акватории газопровод "Северный поток-2". Я думаю, что сейчас, судя по всему, будет происходить уже процедура повторного рассмотрения заявки "Газпрома" на прокладку трубы в акватории Дании. Первая заявка была подана примерно в мае этого года. И по законодательству того времени ее должна была рассмотреть только энергетическая комиссия, которая оценивала влияние на экологию этой трубы. Сейчас же датское руководство, вероятно, будет говорить, что закон имеет обратную силу, и уже поданная заявка будет проходить рассмотрение в других ведомствах. И в итоге, скорее всего, будет дан отказ на прокладку трубы в акватории Дании", – сказал Игорь Юшков в эфире радио Sputnik.

По его словам, тогда придется прокладывать трубопровод в обход территориальных вод Дании, что вовсе не означает отказ от проекта.

""Газпром" и его партнеры уже в момент подачи законопроекта в парламент Дании начали разрабатывать проект обхода. Так что это (решение Дании) не означает закрытие проекта, это означает изменение проекта. Я думаю, что все партнеры по этому проекту сразу понимали, что датчане будут использовать все инструменты для того, чтобы запретить прокладку трубы по своей акватории. Потому что на них (датчан) давят и Вашингтон, и Брюссель. То есть это (одобренный законопроект) – показатель несамостоятельности Дании в данном вопросе. Если бы датчане исходили из собственных интересов, они бы никаких претензий к "Северному потоку-2" не предъявляли. Все это показывает, что это не их инициатива, а указание со стороны", – отметил эксперт.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Эксперт: позиция РФ и ФРГ – основание для активизации "Северного потока-2"
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Оператором проекта общей стоимостью 9,5 млрд евро выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры – Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств – 4,75 млрд евро.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена