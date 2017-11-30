Мнение: если команды России не будет на Играх, проще медали сразу раздать

Отказ российских телеканалов от показа ОИ-2018 повлияет на продвижение целей МОК, заявили в Европейском союзе вещателей. Упадет и зрелищность, отметил в эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев.

Отказ телеканалов РФ от трансляции Олимпиады-2018 в случае недопуска российских спортсменов на игры в Пхенчхане окажет влияние на продвижение олимпийских ценностей и ожидания спонсоров Международного олимпийского комитета, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы Европейского вещательного союза (EBU) Клэр Рейнфорд.

"Российский рынок, безусловно, важен для спортивной индустрии Европы. Блэкаут Олимпийских игр 2018 года определенно повлияет на продвижение целей МОК и ожидания его спонсоров, которые могут рассчитывать, по крайней мере, на право первых переговоров на этой территории", – заявила она.

Рейнфорд добавила, что МОК оставляет за собой право на прямые переговоры с каждой страной о вещании на ОИ-2018.

"Вопрос о том, как финансово отразится это решение (отказ от трансляции ОИ-2018) на МОК или как оно повлияет на финансовые обязательства российских вещателей, зависит от деталей контракта с МОК. Так же как и то, повлияет ли возможный отказ от вещания на возможности зрителей следить за соревнованиями", – отметила собеседница агентства.

Она выразила надежду на то, что ситуация разрешится в самое ближайшее время "на благо спорта, его болельщиков и индустрии в целом".

Ранее в ВГТРК заявили, что не будут транслировать Олимпийские игры, если в них не примут участие российские спортсмены. В свою очередь, генеральный директор холдинга "Газпром-медиа", в который, в частности, входит спортивный телеканал "Матч-ТВ", Дмитрий Чернышенко признал, что если Россия не будет допущена до участия в зимних Играх-2018, это спортивное событие не вызовет интереса у российского телезрителя.

Решение об участии сборной России на Олимпиаде исполком МОК примет 5 декабря.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik отметил, что в случае отсутствия российских спортсменов соревнования потеряют в зрелищности.

"Если нашей сборной там не будет, внимание к Олимпиаде будет исключительно профессиональным. Основная масса населения России потеряет интерес к Олимпиаде, поэтому трансляция будет невыгодной, потому что не будет рекламы, и решение (ВГТРК) вполне понятно. С другой стороны, Олимпиада – это борьба за достижения, за медали. Если нет российской команды, например, в хоккее, то проще эти медали сразу раздавать – зачем зря гонять хокеистов по льду? Зрелищность падает на порядок – и, допустим, на американском экране из-за отсутствия реальных соперников зрелищность тоже теряется, это тоже убытки. Спорт должен быть честным, только такой спорт интересует телезрителя", – сказал Андрей Суздальцев.