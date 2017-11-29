Военный эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире

Истребитель пятого поколения Су-57 примут на вооружение в 2018 году, сообщили в Совфеде. Военный эксперт Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил, что это хороший знак для российских ВВС.

Вооруженные Силы России примут на вооружение истребитель пятого поколения Су-57 в 2018 году, сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Истребитель пятого поколения ПАК ФА Т-50, которому в серийном производстве присвоено название Су-57, планируется принять на вооружение в 2018 году. Он успешно прошел испытания, и совсем скоро пилоты начнут его осваивать и эксплуатировать", – сказал агентству Бондарев.

Первая установочная партия составит только 12 самолетов, уточнил сенатор, причем, по его мнению, в следующем году "мы получим только два-три истребителя". Предсерийное производство запланировано с 2019 года.

В конструкции Су-57 используются композиционные материалы на основе углепластика, значительно снижающие его радиолокационную заметность. Многофункциональная радиоэлектронная система способна не только обнаруживать наземные и воздушные цели, но и решать задачи навигации, опознавания, радиоэлектронной разведки и противодействия. Су-57 обладает повышенной мощностью двигателя, бомбовой нагрузкой и дальностью полета. Истребитель оснащен сдвоенной 30-миллиметровой пушкой, а основное вооружение – две ракеты ближнего боя и восемь среднего радиуса действия – расположено в двух внутренних отсеках.

Эксперт журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik рассказал о некоторых параметрах Су-57, которые не имеет аналогов в мире.

"Истребитель Су-57 проекта ПАК ФА готовится к принятию на вооружение, что является хорошим знаком для наших ВВС: они впервые получат самолет пятого поколения, и Россия станет второй страной в мире, имеющей на вооружении такие самолеты – с определенной радиолокационной невидимостью, возможностью крейсерского полета на сверхзвуковой скорости и современными интегрированными комплексами вооружения. Что касается конкретно Су-57, то эта машина по некоторым параметрам не имеет в мире аналогов, даже в сравнении с американскими истребителями пятого поколения. Это реальная сверхманевренность машины, это и возможности радиоэлектронного оборудования – так называемая "умная" обшивка, в которую интегрировано большое количество различного рода датчиков, позволяющих бортовой системе и пилоту интегрировано наблюдать картинку вокруг самолета. Данные свойства пока не доступны американским самолетам пятого поколения", – сказал Дмитрий Дрозденко.

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