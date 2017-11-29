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Мнение: даже "мать всех бомб" не подняла авторитет США в Центральной Азии

17:2529.11.2017
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© AFP 2017 / Romeo GacadАмериканские военные в Афганистане, 2011 годАмериканские военные в Афганистане, 2011 год
© AFP 2017 / Romeo Gacad
В Европарламенте заявили, что Россия вытесняет США из Центральной Азии. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik напомнил, что за все время присутствия в регионе США так и не смогла добиться успеха.

Сбор мака в Кандагаре, Афганистан
© AP Photo / Allauddin Khan
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Вашингтон теряет позиции в Центральной Азии из-за усиления влияния России, говорится в отчете исследовательского центра Европарламента, на который ссылается RT. 

"Ослабление военного присутствия США в Центральной Азии частично обусловлено снижением масштаба операций в Афганистане, однако основная причина – возвращение региона в сферу российского влияния. Казахстан, Киргизия и Таджикистан являются военными союзниками России, которая в 2014 году убедила Киргизию не продлевать соглашение с США об аренде авиабазы "Манас"", – отмечается в отчете.

В документе также упоминается, что Штаты потеряли возможность перевозить вооружения в Афганистан через Россию. В 2015 году Дмитрий Медведев закрыл транзит по северной сети снабжений, которой США пользовались с 2008 года.

Глава МИД Индии Сушма Сварадж, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи. 18 сентября 2017
© AFP 2017 / Jewel Samad
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Кроме того, в Европарламенте отметили, что Вашингтон уступает Москве по уровню торговли со странами Центральной Азией. В 2016-м доля Соединенных Штатов в общем объеме торговли в регионе составила 2,4%, тогда как доля России была на уровне 18%.

Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik отметил, что США за все время присутствия в Центральной Азии так и не добились никаких успехов.

"С 2001 года Соединенные Штаты присутствуют в регионе Центральной Азии, в частности в Афганистане, и ведут так называемую антитеррористическую операцию уже в течение 16 лет. Если подвести итоги этой операции, то за 16 лет американцы практически ничего не добились. Как был этот регион неспокойным, так неспокойным он и остался. Россия же вела долговременную политику, работая с бывшими республиками СССР – Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Киргизией. И действительно это в какой-то степени привело к тому, что в 2004 году Киргизия отказала в размещении на своей территории военной базы США, тем самым сделав выбор в пользу России", – сказал Алексей Леонков.

Политика России в регионе, по его словам, дала положительные сдвиги.

"Сейчас эти страны, тем или иным образом, включены в Договор ОДКБ. А наши успешные боевые операции в Сирии подвигли и другие страны пересмотреть свои позиции и обратить свой взор в сторону России. Речь, прежде всего, идет об Иране, а также о нашем давнем союзнике – Индии. Да и Пакистан тоже сейчас пытается наладить отношения с Россией. Таким образом, сложилась обстановка, что американский контингент войск и вообще вся их политика сосредоточилась на одной территории под названием – Афганистан. А так как успехов там не предвидится, то и роль США стала резко снижаться", – считает военный эксперт.

Он отметил, что действия США в Центральной Азии явно не играют им на руку.

"Несмотря на то, что в результате эпатажного действия (президента США Дональда) Трампа американцы провели бомбардировку и сбросили на территорию Афганистана "мать всех бомб", это не произвело должного воздействия на страны Центральной Азии и не изменило их отношения к Америке. Страны региона особо и не поддержали это дело, а некоторые даже возмутились. И их союзнический дух не улучшился, а наоборот, ухудшился. Так что действия США не поднимают их авторитет. Однако США не оставляют надежд и пытаются через своих союзников, делая различные информационные вбросы, пошатнуть растущую роль России в этом регионе", – заключил Алексей Леонков.

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