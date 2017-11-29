Эксперт о ядерных испытаниях КНДР: американцы проигрывают

Демонстранты в масках, изображающих Дональда Трампа и Ким Чен Ына, во время митинга в Сеуле

Демонстранты в масках, изображающих Дональда Трампа и Ким Чен Ына, во время митинга в Сеуле

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о "завершении ядерного вооружения" государства. Эксперт Владимир Колотов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что запугивание и бряцание оружием со стороны США привели к тому, что ситуация зашла в тупик.

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал при ночном испытании баллистической ракеты, согласно официальному заявлению, переданному в среду в эфире центрального северокорейского телевидения.

"Лично наблюдая за успешным испытанием МБР "Хвасон-15", товарищ Ким Чен Ын дал ему высокую оценку, сказав, что сегодня достигнут исторический успех в завершении ядерного вооружения государства", — говорится в заявлении.

КНДР утверждает, что она испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которая может поразить цели на всей территории США. Запуск состоялся в ночь со вторника на среду в 03:18 (21:18 мск вторника). В заявлении указываются и точные характеристики полета: высота составила 4475 километров, дальность — 950 километров.

Ракета летела 53 минуты, она упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори, не нанеся ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду "Хвасон-15" превосходит по своим характеристикам все предыдущие. По инициативе трех стран в среду в 16:30 в Нью-Йорке (00:30 мск четверга) будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Южная Корея в ответ на новый пуск провела аналогичные испытания на суше, в море и в воздухе.

Еще до заявления КНДР военные эксперты Японии и США также склонялись к тому, что ракета является межконтинентальной, способна преодолеть расстояние в 13 тысяч километров и достичь Вашингтона.

Пуск "Хвасон-15" прервал молчание КНДР, длившееся два с половиной месяца с 15 сентября, когда была испытана ракета средней дальности "Хвасон-12". Она, также как и еще одна ракета этой модификации, выпущенная 29 августа, перелетела через территорию Японии.

Директор Института Хо Ши Мина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов считает, что к подобным испытаниям КНДР подталкивает, прежде всего, политика США.

"Северная Корея провела испытания новой баллистической ракеты "Хвасон-15", она позволяет достигать практически любой точки США. Поэтому реакция, конечно, не могла не последовать. Американские союзники — и Южная Корея, и Япония — уже потребовали созыва очередного Совбеза ООН. Но дело в том, что, сколько советы ни созывай, пока не изменятся подходы, не изменится и тупик, в который эти подходы завели. И ситуация показывает, что США дипломатически проигрывают. Потому что к тупику привела как раз их политика — запугивание, бряцание оружием, свержение режимов по всему миру. И страны видят, что единственный режим, который понимают Штаты, и которым они в основном пользуются, это режим угроз и шантажа", — сказал Владимир Колотов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, дальнейшее развитие ситуации зависит от того, пересмотрят ли США свою политику в отношении Пхеньяна.

"Представители КНДР уже заявили, что данное вооружение ни для кого угроз не представляет, единственное, что оно может быть использовано в качестве возмездия в отношении тех стран, которые попытаются нанести вред Северной Корее. Соответственно, если США оставят попытки свержения режима, то никаких проблем не будет. Не надо угрожать людям, и они не будут угрожать вам", — отметил эксперт.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

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