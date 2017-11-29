Эксперт: продолжив ракетные запуски, КНДР пошла ва-банк

В КНДР заявили, что ракета "Хвасон-15", испытания которой прошли минувшей ночью, способна достичь любой точки США. Эксперт Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что этот ракетный запуск может преследовать конкретные политические цели.

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал при ночном испытании баллистической ракеты, согласно официальному заявлению, переданному в эфире центрального северокорейского телевидения.

"Лично наблюдая за успешным испытанием МБР "Хвасон-15", товарищ Ким Чен Ын дал ему высокую оценку, сказав, что сегодня достигнут исторический успех в завершении ядерного вооружения государства", – говорится в заявлении.

КНДР утверждает, что она испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которая может поразить цели на всей территории США. Пуск ракеты состоялся в ночь со вторника на среду в 03.18 часов (21.18 мск вторника). В заявлении указываются характеристики полета: высота составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета – 950 километров.

Полет ракеты продолжался 53 минуты, она упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори. Ракета не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие. По инициативе трех стран в среду в 16.30 в Нью-Йорке (00.30 мск четверга) будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Ситуация остается неопределенной, какой и была, несмотря на то, что КНДР ранее вроде негласно согласилась сохранять положение, которое не будет провоцировать какие-то действия со стороны Южной Кореи и США. Происходящее говорит о том, что КНДР не ожидает существенного изменения в отношении к себе. И, возможно, несколько провоцирует в надежде создать более благоприятные условия для возможных переговоров. Давление возрастает, они вроде сначала делают паузу, а затем идут ва-банк, желая получить боле благоприятные условия на переговорах", – предположил Олег Пономаренко.

Олег Пономаренко отметил, что пока трудно судить, насколько далеко готовы зайти США в своем давлении на КНДР.

"Вопрос, насколько решительно в реальности настроены США. Одно дело – заявления, другое – то, что Северная Корея с военной точки зрения представляет собой очень серьезного противника. Несмотря на то, что они не на высоких технологических позициях, очень сложно будет "работать" с таким противником – это не Ирак, и как все пойдет, никто не знает. Очень много неопределенности", – отметил Олег Пономаренко.

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