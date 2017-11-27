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Мнение: важно, что в поисках аргентинской подлодки участвуют многие страны

10:4427.11.2017
(обновлено: 10:54 27.11.2017)
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© AP Photo / Argentina NavyПодводная лодка Сан-Хуан ВМС АргентиныПодводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины
© AP Photo / Argentina Navy
ВМС Аргентины назвали вероятную причину взрыва на подлодке "Сан-Хуан". Ситуацию с поисками пропавшей субмарины в эфире радио Sputnik прокомментировал профессор Александр Гусев.

Причиной взрыва на борту пропавшей аргентинской подлодки "Сан-Хуан" могла быть высокая концентрация водорода, заявил официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

Самолет Ан-124-100 Руслан
© РИА Новости / Олег Урусов
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"Учитываю информацию о взрыве, и поскольку на борту нет торпед, и, соответственно, они не могут взорваться, можно строить предположение о том, что взрыв мог произойти из-за скопления водорода. Если причина в водороде, мы не знаем, по какой причине образовалось скопление водорода", – сказал Бальби на пресс-конференции.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж сообщил об аварии. На борту находились 44 человека.

Эсминец ВМС Аргентины Sarandi принимает участие участие в поиске пропавшей подводной лодки Сан-Хуан. 21 ноября 2017
© AFP 2017 / Eitan Abramovich
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Энрике Бальби не исключил, что экипаж подлодки может быть жив. "Хотя поиск идет уже 11 дней, нельзя исключать, что они (экипаж, – ред.) могут находиться в ситуации экстремального выживания", – сказал он. По словам Бальби, сроков окончания поисков субмарины нет.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев отметил, что помощь Аргентине объединила многие страны.

"Думаю, найти подлодку возможно – вопрос, на какой она глубине, если на ней был взрыв. Современные методы диагностики позволяют это сделать. Поэтому, думаю, что это просто дело времени. Этот случай – это достаточно трагическое событие. Трагедии сближают. В поисковых мероприятиях   участвуют многие страны, в том числе и Россия направила туда отряд спасателей-глубоководников. Это очень важно: с одной стороны, это трагичное событие, а с другой – объединяющее", – отметил Александр Гусев. 

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Антон Реут
На фото - это что, она так РАКУШКАМИ обросла??? О_о Жесть, это как надо запустить и не следить за ПЛ чтобы она превратилась в такое? Не удивительно что авария произошла.
11:06
27.11.2017
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vprok-taki
Это событие ТРАГИЧЕСКОЕ. Со всех сторон. Точка.
11:00
27.11.2017
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