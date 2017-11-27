Мнение: важно, что в поисках аргентинской подлодки участвуют многие страны

ВМС Аргентины назвали вероятную причину взрыва на подлодке "Сан-Хуан". Ситуацию с поисками пропавшей субмарины в эфире радио Sputnik прокомментировал профессор Александр Гусев.

Причиной взрыва на борту пропавшей аргентинской подлодки "Сан-Хуан" могла быть высокая концентрация водорода, заявил официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

"Учитываю информацию о взрыве, и поскольку на борту нет торпед, и, соответственно, они не могут взорваться, можно строить предположение о том, что взрыв мог произойти из-за скопления водорода. Если причина в водороде, мы не знаем, по какой причине образовалось скопление водорода", – сказал Бальби на пресс-конференции.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж сообщил об аварии. На борту находились 44 человека.

Энрике Бальби не исключил, что экипаж подлодки может быть жив. "Хотя поиск идет уже 11 дней, нельзя исключать, что они (экипаж, – ред.) могут находиться в ситуации экстремального выживания", – сказал он. По словам Бальби, сроков окончания поисков субмарины нет.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев отметил, что помощь Аргентине объединила многие страны.

"Думаю, найти подлодку возможно – вопрос, на какой она глубине, если на ней был взрыв. Современные методы диагностики позволяют это сделать. Поэтому, думаю, что это просто дело времени. Этот случай – это достаточно трагическое событие. Трагедии сближают. В поисковых мероприятиях участвуют многие страны, в том числе и Россия направила туда отряд спасателей-глубоководников. Это очень важно: с одной стороны, это трагичное событие, а с другой – объединяющее", – отметил Александр Гусев.

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