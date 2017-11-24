Эксперт: Тереза Мэй решила осложнить для Бориса Джонсона визит в Москву

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала противостоять "враждебной России". Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik рассказал о возможных причинах подобного высказывания британского премьера.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй причислила Россию к враждебным государствам, за которыми нужно "внимательно следить". Она сказала об этом перед саммитом "Восточного партнерства".

По словам Мэй, Россия "угрожает потенциальному росту восточного региона" и "стремится уничтожить нашу коллективную силу".

Ожидается, что на саммите премьер заявит о необходимости противостоять "угрозам" из России и о планах потратить 100 млн фунтов на борьбу с "дезинформацией".

"Восточное партнерство" создали с целью сближения с Европейским союзом шести восточных соседей – Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Инициатива предусматривает усиление политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. Участие в программе не предполагает перспективы членства в Евросоюзе.

Пятый саммит партнерства проходит в Брюсселе 24 ноября.

Доцент Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik рассказал о возможных причинах подобного высказывания британского премьера.

"Конечно, это связано, в том числе, с положением Терезы Мэй на внутриполитической арене. Но нужно еще вспомнить и о том, что ее позиция несколько отличается от позиции министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, с которым она находится в плохо скрытом конфликте. Джонсон планирует в ближайшее время приехать в Москву, и вообще он рассуждает с той точки зрения, что с Россией пусть и очень осторожно, но нужно договариваться. По всей видимости, Тереза Мэй решила несколько усложнить его задачи в Москве, в том случае, если он попытается пойти хотя бы на относительную нормализацию отношений с Россией", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

Как ранее сообщали в МИД РФ, визит главы МИД Британии Бориса Джонсона в Россию ожидается в последней декаде декабря.

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