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Эксперт: возня с малозаметностью "супербомбардировщика" США не имеет смысла

15:0024.11.2017
(обновлено: 15:01 24.11.2017)
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© AFP 2017 / USAF / DoDСамолеты ВВС США на военной базе на острове Диего-ГарсияСамолеты ВВС США на военной базе на острове Диего-Гарсия
© AFP 2017 / USAF / DoD
Новый американский "супербомбардировщик" B-21 будет в состоянии прорвать противовоздушную оборону России, пишут СМИ. Гендиректор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

Фрегат ВМС Франции F714 Guepratte
© AFP 2017 / Eric Estrade
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В последнее время "американское превосходство" в воздухе оказалось под вопросом из-за таких современных систем противовоздушной обороны, как российские С-400, пишет немецкий журнал Stern. Однако, как отмечает издание, в США разрабатывают новый тяжелый стратегический "супербомбардировщик" B-21, который не только "обеспечит США мировое господство в воздухе", но и будет в состоянии "прорвать противовоздушную оборону России". 

Автор статьи предполагает, что разработчикам нового американского бомбардировщика удалось добиться прорыва в технологии "стелс". В противостоянии "бомбардировщики против радаров" Пентагон "должен вновь взять верх" благодаря новому B-21, поскольку "любому радару будет крайне непросто его засечь", говорится в статье. 

Радиолокационная станция Воронеж
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Новый американский супербомбардировщик получил прозвище "рейдер" (Raider). Отмечается, что разработка бомбардировщика проходит в условиях строжайшей секретности. И уже в середине 2020-х годов на вооружение ВВС США должны поступить от 80 до 100 единиц B-21.

В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка высказал предположение, какими характеристиками может обладать данный самолет. 

"Известно, что этот самолет создается на замену устаревшим В-52 и В-2. По дальности и скоростям они соответствуют друг другу, В-2 выигрывает по оснащению и малой заметности. Судя по всему, в процессе анализа боевого применения В-2 было выработано некоторое правило, которое позволит создать новый самолет. Известно, что он будет иметь открытую архитектуру, а это значит, что он станет многофункциональным. Меняя за короткое время архитектуру радиоэлектронного оборудования, можно будет его приспособить под любые задачи", – сказал Виктор Прядка.

Вместе с тем, он отметил, что разработка российских систем противовоздушной и противоракетной обороны совершенствуется более быстрыми темпами, чем технология "стелс".

"С того момента, как появились первые малозаметные системы для американского самолета  В-1В, а затем и F-117, малозаметность повышается всего на два-три процента. При этом возможности систем ПВО могут повышаться на более значительный процент. И вся эта возня с малозаметностью теряет смысл. Мы не должны снижать темпы разработки новых систем ПВО. Они носят оборонительный характер, и поэтому должны шагать впереди бомбардировщиков на десять шагов, чтобы был гарантированный запас, если возникнет ситуация, грозящая обороне нашей страны", – отметил Виктор Прядка.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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