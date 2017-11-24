Эксперт о поисках аргентинской подлодки: морское братство – вне политики

Россия направит "самолет-гигант" на поиски аргентинской подлодки "Сан-Хуан", сообщают СМИ. Военный историк Сергей Ченнык в эфире радио Sputnik отметил, что все, у кого есть такая возможность, должны оказать помощь Аргентине.

Россия направит один из самых больших в мире самолетов для оказания помощи в поиске подводной лодки аргентинских ВМС "Сан-Хуан", сообщает канал Todo Noticias

Судя по приведенным характеристикам, речь идет об Ан-124 "Руслан", который способен поднимать до 150 тонн груза. Кроме того, Todo Noticias сообщает, что в Аргентину может быть отправлена и российская мини-субмарина.

Президент России Владимир Путин в среду предложил своему аргентинскому коллеге Маурисио Макри помощь в операции по поиску и спасению подлодки "Сан-Хуан". Лидеры двух стран договорились установить контакт между оборонными ведомствами для проведения спасательной операции.

Глава Минобороны Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина провел телефонный разговор с аргентинским коллегой, договорившись о направлении специалистов ВМФ России для помощи в поиске подлодки. По результатам переговоров было принято решение направить специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ России для помощи в поиске субмарины.

По информации МИД Аргентины, Россия стала 13-й страной, подключившейся к поисково-спасательной операции.

Военный историк, главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей Ченнык считает, что все, у кого есть возможность, должны оказать помощь в поисках подводной лодки.

"Шансы есть всегда. Конечно, надежда умирает последней. Морской закон гласит, что пока есть шанс спасти хотя бы одного человека, пока официально не подтверждено, что эта подлодка погибла, мы должны верить в то, что экипаж борется за жизнь. И те, у кого есть такая возможность, должны предпринять все возможные шаги, чтобы оказать помощь", – сказал Сергей Ченнык в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что в данном случае политика отходит на второй план.

"Политика остается политикой, а морское братство остается морским братством. Поэтому если у нас есть возможность оказать помощь терпящему бедствие иностранному судну, эту помощь надо оказывать. Поэтому Россия действует абсолютно в рамках как этого самого морского братства, так и в рамках международного морского права и чисто с человеческой точки зрения. Найдут или нет – сложно говорить. Но будем надеяться, что это (помощь России в поисках) поможет", – отметил Сергей Ченнык.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!



