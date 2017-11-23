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Мнение: успех ВУЗов из РФ в международном рейтинге – это знаковый результат

15:3423.11.2017
(обновлено: 15:44 23.11.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкГлавное здание Московского государственного университета им. М.В. ЛомоносоваГлавное здание Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
© РИА Новости / Максим Блинов
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Десять ВУЗов России вошли в список лучших 50 университетов стран БРИКС по версии британской компании QS, сообщили организаторы рейтинга. Этот результат в эфире радио Sputnik прокомментировал проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов.

Десять российских вузов вошли в топ-50 рейтинга университетов стран БРИКС 2018 года по версии британской компании QS.

"Десять российских университетов вошли в топ-50 "Рейтинга университетов мира: БРИКС" 2018 года по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings: BRICS)", – говорится в сообщении компании. 

В публикуемую часть рейтинга вошли 300 университетов стран БРИКС, из них 68 вузов представляют российскую высшую школу. В рейтинг также вошли 94 китайских ВУЗа, 61 бразильский, 65 индийских и 12 ВУЗов ЮАР.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Студенты во время лекции. Архивное фото
Ведущий университет России – МГУ имени М.В. Ломоносова – занял пятое место. Лидирующие позиции по-прежнему занимают китайские ВУЗы: первое место уже пятый год подряд занимает Университет Цинхуа, Пекинский университет остался на втором месте, Фуданьский университет – на третьем, Научно-технический университет Китая занимает четвертую строчку.

Новосибирский государственный университет занял 11-ю позицию, Санкт-Петербургский госуниверситет – на 13-м месте. В третий десяток попали Томский государственный университет и Московский физико-технический институт. В топ-50 также вошли МГТУ имени Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", МГИМО, Высшая школа экономики и Томский политехнический университет. 

Составители рейтинга отметили, что "в этом году Россия продемонстрировала свои лучшие результаты за всю историю рейтинга".

Этот факт в эфире радио Sputnik прокомментировал проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Сергей Мясоедов.

"Рейтинги сейчас ругают на всех международных конференциях: образовательных, бизнес-образовательных, научных и прочих. Говорят, что и сами рейтинги, и методики их составления никогда не бывают абсолютно корректными. Это само по себе правильно, но рейтинг – это ориентир для студентов. И информация, которую дает не только сам ВУЗ, а та, которая в известной мере отражает мнение международного сообщества. И то, что наши ведущие ВУЗы и университеты это поняли, и то, что большая группа российских ВУЗов вошла в рейтинг QS, специально развернутый на динамичный слой общества, специально развернутый в сторону БРИКС – мне кажется, что это знаково и очень хорошо", – сказал Сергей Мясоедов.

В то же время, по его словам, данные того же рейтинга показывают, что российским ВУЗам есть над чем работать.

"Я бы сказал, что нашим университетам надо становиться более динамичными, более гибкими, чтобы занимать высшие точки этих рейтингов… Второе: нужно стараться, чтобы уровень показателей, которые оценивают нашу науку и образование, опирались не только на наш опыт 50-летней давности, но и учитывали все, к чему сейчас зовет все мировое университетское сообщество… Мы должны дать людям хорошую профессию и научить их вписываться в нынешнюю очень непростую экономику, в которую идут прорывные технологии. А пока давайте поздравим друг друга, потому что это так хорошо, что ведущие российские ВУЗы находятся на хороших позициях в одном из известнейших мировых университетских рейтингов. Пожелаем им, чтобы они заняли первые места", – заключил Сергей Мясоедов.

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