Молдавский политолог: в стране нагнетается русофобия

Посольство России в Молдавии резко осудило осквернение памятника Пушкину в городе Фалешты. Молдавский политолог Богдан Цырдя в эфире радио Sputnik отметил, что хулиганская выходка произошла в определенном политическом контексте.

Российское посольство в Молдавии призвало тщательно расследовать инцидент с осквернением памятника поэту Александру Пушкину в городе Фалешты.

В минувшие выходные злоумышленники разрушили верхнюю часть монумента. Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

"Непонятно, чем руководствовались пока неустановленные правонарушители: хулиганскими побуждениями или стремлением угодить проводникам антироссийского курса в молдавских политических кругах? Тем более что осквернение монумента А. С. Пушкину диссонирует на фоне недавнего открытия в России памятника молдавскому историческому деятелю – господарю Д. Кантемиру", – говорится в заявлении.

Посольство осудило акт вандализма. Как отметили в диппредставительстве, этот памятник символизирует "многовековые связи российского и молдавского народов".

Дипломаты призвали молдавские власти помочь с восстановлением памятника, подчеркнув, что "кощунственная выходка" не должна остаться безнаказанной.

Памятник установили в центральном парке в Фалештах в 1957 году.

В эфире радио Sputnik молдавский политолог Богдан Цырдя отметил, что в Молдавии идет нагнетание русофобии на общенациональном уровне.

"Эта выходка, может, и является хулиганской, но она произошла в определенном политическом контексте. Кишинев в этом году заблокировал ротацию российских миротворцев, заблокировал деятельность объединенной контрольной комиссии в Приднестровье, выслал российских дипломатов, внес в парламент законопроект о "борьбе с российской пропагандой". Кроме того, был инцидент с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, его объявили персоной нон грата. Молдова попросила Генассамблею ООН обсудить вывод российских миротворцев из Приднестровья. То есть идет нагнетание русофобии на общенациональном уровне. Это уже превращается в государственную, национальную политику нынешней Демократической партии во главе с Владимиром Плахотнюком", – сказал Богдан Цырдя.

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