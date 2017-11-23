Политолог: европейцы не понимают, почему Россию рисуют черными красками

Согласно опросу "Sputnik.Мнения", большинство европейцев хотят улучшения отношений с Россией. Политолог Михаил Смолин в эфире радио Sputnik связал это с тем, что все больше жителей стран Запада не доверяют своим СМИ и развязанной ими кампании против РФ.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей во Франции компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения, IFop для Sputnik News, абсолютное большинство жителей Великобритании, Германии, Польши и Франции хотят, чтобы отношения между Россией и Евросоюзом улучшились уже в ближайшем будущем.

За скорейшее налаживание связей с Россией высказались 87% жителей Германии, 79% французов, 85% поляков и 68% британцев.

В Германии и Польше среди сторонников партнерства больше приверженцев левых взглядов, тогда как во Франции эту позицию активней отстаивают избиратели "Правых", социал-либеральной "Вперед, Республика!" и центристского "Демократического движения". В Британии, которая собирается выйти из Евросоюза, наибольшей поддержкой идея восстановления хороших отношений с Россией пользуется у либеральных демократов.

В Великобритании, Германии и Франции за дружбу с Россией чаще высказывались респонденты-мужчины и люди с высшим образованием. Во всех странах идея примирения находила больший отклик у людей старше 65 лет.

Опрос был проведен с 20 по 27 сентября. В нем участвовали 3228 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Результаты опроса в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.

"Жесткая цензура, которая появилась в последнее время в западных странах в отношении оценок России, чувствуется обществом. И доверие читателей в западных странах к своим СМИ падает. Многие не понимают, почему каждый раз, когда в западной прессе всплывает тема России, она (Россия) всегда рисуется темными, черными красками. Это вызывает неприятие, неверие собственным СМИ. Многие люди желают получать альтернативную информацию. И российская сторона через свои СМИ отчасти дает эту возможность", – сказал Михаил Смолин.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!