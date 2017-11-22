Политолог: СБУ "арестует" имущество в Крыму? А почему не часть Луны?

СБУ получила судебное разрешение на арест бывшего украинского имущества в Крыму. Политолог Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik подчеркнул, что полуостров является российским регионом, и у Украины нет на него никаких прав.

Служба безопасности Украины получила санкции суда на арест имущества в Крыму, которое ранее принадлежало государственным органам Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Следственным подразделением ГУ СБУ в АР Крым были получены санкции суда на арест незаконно присвоенного имущества, которое до аннексии Крыма находилось на балансе государственных органов Украины. По материалам, собранным СБУ, прокуратура совместно с неправительственными правозащитными общественными организациями подготовила первое информационное сообщение, которое будет направлено в Международный уголовный суд", – отметили в ведомстве.

В СБУ утверждают, что в Крыму имеют место "незаконный захват и присвоение зданий, сооружений, земельных участков, машин, а также другого движимого и недвижимого имущества и товарно-материальных ценностей".

В ведомстве также заявляют о нарушениях прав человека, законов и обычаев "войны", которые якобы имеют место на полуострове.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik подчеркнул, что Крым – это российский регион, и у Украины нет на него никаких прав.

"Это просто смешно. С таким же успехом Служба безопасности Украины может получить у украинского суда разрешение на участок на Луне, или Белый дом в Вашингтоне, или Эйфелеву башню в Париже. Не имеет отношения Крым больше к Украине. И это теперь не компетенция украинского суда – решать, что и кому в Крыму принадлежит. Они в свое время нарешались, нарешались настолько, что теперь половина Крыма непонятно кому принадлежит, там огромные проблемы с правами собственности. Нарешались до такой степени, что испоганили красивейшие набережные прекрасных городов – Ялты, Коктебеля. И теперь они еще какие-то претензии предъявляют. Поздно. Нашим коллегам нужно успокоиться и смириться. То есть они могут у себя любые решения принимать, но с жизнью это не имеет ничего общего", – сказал Олег Бондаренко.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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