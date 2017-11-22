"Нужен психиатр". Эксперт о словах Госдепа по поводу фото Путина с Асадом

Госдеп прокомментировал фотографию обнимающихся президента РФ Владимира Путина и президента Сирии Башара Асада во время встречи в Сочи. Эксперт Араик Степанян в эфире радио Sputnik отметил, что оценки американской стороны выходят за разумные рамки.

Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт прокомментировала снимок со встречи Владимира Путина и Башара Асада в Сочи.

"Я думаю, все видели фотографию, как Путин обнимает Асада. И вы знаете, как мы относимся к атакам с применением химического оружия. Я думаю, эта фотография свидетельствует о том, что Россия несет определенную ответственность за попытки помочь Сирии", – заявила она.

Науэрт также упомянула о влиянии России в оказании давления на сирийское правительство с тем, чтобы подобные атаки "больше не повторились". Она подчеркнула, что США поддерживают женевские переговоры по Сирии.

США ранее обвиняли Асада в ответственности за химические атаки в Хан-Шейхуне.

Ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире радио Sputnik выразил мнение, что высказывания официального представителя Госдепартамента выходят за разумные рамки.

"Мне кажется, что это высказывание неадекватного человека. Американцы придумывают какую-то ложь, сами в нее верят и хотят, чтобы в эту ложь верил весь мир. Если американцы так говорят, то им реально нужно обращаться к психиатру, потому что это уже не укладывается ни в какие рамки. Нет ни одного доказательства, что Башар Асад применял химическое оружие. Асад является легитимным, законно избранным президентом сирийского государства. И его встреча с Владимиром Путиным – это встреча двух лидеров. Тем более что Путин занят прекращением гражданской войны и войны международного терроризма в Сирии. Американцы, наоборот, создают проблемы в мире, финансируя террористов. Россия хочет мира на этой земле, поэтому усилена эта работа – организуются такие встречи, причем не только с Башаром Асадом, но и с лидерами Турции, Ирана. Был также телефонный разговор с лидером Саудовской Аравии и президентом США", – сказал Араик Степанян.

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