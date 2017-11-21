Политолог прокомментировал призыв в Раде "ослабить Россию изнутри"

Предложение депутата Верховной рады Андрея Билецкого "ослабить Россию изнутри" и развязать войну так и останется на уровне заявлений и не будет иметь никаких последствий. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политолог Антон Бредихин.

В Крыму отреагировали на предложение в Раде "ослабить Россию изнутри" и развязать войну. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил РИА Новости, что попытки украинских властей ослабить Россию изнутри обернутся для них катастрофой.

"Экстремистов в Верховной раде сегодня немало. Они, конечно, очень осложняют работу Рады и общественного мнения на Украине, вводя всех в заблуждение своими абсолютно глупыми и нереализуемыми идеями", – заявил Мурадов.

Он считает, что пока киевские власти, очевидно, запрограммированные или профинансированные, выступают с позиции слепого и тупого антироссийского инструмента, до тех пор над Украиной будет висеть опасность саморазрушения и полного исчезновения из политической истории современного мира.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Билецкий в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украине необходимо выждать подходящий момент и напасть на Россию, предварительно ослабив страну изнутри.

Отвечая на вопрос о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины, экс-командир нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело, напомнил, что воссоединение Крыма с Россией произошло в тот период, когда Украина была ослаблена. Он утверждает, что теперь Киев должен надавить на "болевые точки" Москвы и нанести удар.

"Таким же самым способом нужно ослаблять Россию изнутри, а это возможно, потому что там есть много внутренних, национальных, социальных, религиозных проблем. Есть моменты, есть точки, по которым можно бить", – заявил украинский депутат.

Кроме того, Билецкий призвал ослаблять Россию "геополитически" и укреплять украинскую армию, для того чтобы потом напасть на соседнее государство.

Парламентарий отметил, что в решающий момент возможен лишь военный способ решения проблем. "Дипломатия будет нужна потом, для того чтобы заключить хороший мир за столом переговоров", – заключил Билецкий.

Политолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин в эфире радио Sputnik отметил, что своим заявление Билецкий лишь продолжил линию украинских властей.

"Это заявление последовательное и имеет давнюю историю. Билецкий в своем заявлении ориентировался на давнюю политику Киеву. Достаточно вспомнить, что в 90-х годах многие украинские добровольцы воевали против российских федеральных войск в Чечне. У Украины есть территориальные претензии к России, у нее есть, так сказать свое "алаверды" по отношению к нам. Поэтому заявления, что есть желание дестабилизировать ситуацию в России, продолжает украинскую линию, которая, конечно, нереализуема и так и останется на уровне политических заявлений, не несущих последствий. Так что если Билецкий сказал такое, пусть и дальше выступает с подобными заявлениями, какого-то эффекта они иметь не будут. Возможно, лишь слух его электората радуют такие слова", – сказал Антон Бредихин.

Крым вновь стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за вхождение в состав России. Киев по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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