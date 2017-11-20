Депутат: НАТО готовило нам сюрприз на Черном море, но не получилось

Французский фрегат класса La Fayette не смог укрыться от станции слежения Черноморского флота, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.
В понедельник, 20 ноября фрегат зашел в Черное море. Он построен по технологии "стелс" и вооружен противокорабельными ракетами.
"Распиаренная технология "стелс" споткнулась при столкновении с российской радиоэлектронной промышленностью. Фрегат La Fayette еще при прохождении Босфора "засветился" на мониторах радиотехнических служб Черноморского флота", – подчеркнул источник.
Как сказал собеседник агентства, российские радары видят корабли подобного класса за сотни километров. По его словам, радары сопровождают фрегат. Также к нему "пристегнут" корабль наблюдения.
Французский фрегат направляется в восточную часть Черного моря, предположительно, к берегам Грузии.
Информация и фотографии фрегата также появились на странице микроблога Twitter турецких споттеров, отслеживающих пути движения военных кораблей через Босфор. На снимках видно, что в Черное море направляется фрегат F714 Guépratte класса La Fayette.
Корабли класса La Fayette предназначены для использования в кризисных регионах, говорится на сайте французского Минобороны.
Свое мнение по поводу захода в Черное море фрегата европейской страны-члена НАТО для радио Sputnik высказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.
"Поход французского фрегата в Черное море – это желание Европы в военном отношении продемонстрировать солидарность с Грузией, что называется, "слезами". Ведь ожидалось, что фрегат-невидимка под самым носом у русских незамеченным проберется, например, в Поти, а затем эффектно продемонстрирует: "вуаля, а мы уже здесь". Но в ответ от русских услышали: "А мы вас видим, шпаги в ножны, господа мушкетеры". В общем, "грузинского сюрприза" для Черноморского флота не получилось, облучили наземным радаром еще при выходе из Босфора и, как говорится, "под локоток", в радиоэлектронном смысле этого слова, ведут французский фрегат к гостеприимным берегам Грузии. Хоть сюрприза и не получилось – так хоть праздником можно французскую душу потешить, ведь в организации увеселительных мероприятий для западных гостей грузинская власть, как говорится, "собаку съела"", – сказал Руслан Бальбек.
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