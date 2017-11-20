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Депутат: НАТО готовило нам сюрприз на Черном море, но не получилось

19:1420.11.2017
(обновлено: 19:18 20.11.2017)
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© AFP 2017 / Eric EstradeФрегат ВМС Франции F714 GuepratteФрегат ВМС Франции F714 Guepratte
© AFP 2017 / Eric Estrade
Зашедший в Черное море французский фрегат класса La Fayette не смог укрыться от станции слежения Черноморского флота. Ситуацию прокомментировал для радио Sputnik депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Французский фрегат класса La Fayette не смог укрыться от станции слежения Черноморского флота, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.

В понедельник, 20 ноября фрегат зашел в Черное море. Он построен по технологии "стелс" и вооружен противокорабельными ракетами. 

"Распиаренная технология "стелс" споткнулась при столкновении с российской радиоэлектронной промышленностью. Фрегат La Fayette еще при прохождении Босфора "засветился" на мониторах радиотехнических служб Черноморского флота", –  подчеркнул источник.

Как сказал собеседник агентства, российские радары видят корабли подобного класса за сотни километров. По его словам, радары сопровождают фрегат. Также к нему "пристегнут" корабль наблюдения. 

Французский фрегат направляется в восточную часть Черного моря, предположительно, к берегам Грузии. 

Информация и фотографии фрегата также появились на странице микроблога Twitter турецких споттеров, отслеживающих пути движения военных кораблей через Босфор. На снимках видно, что в Черное море направляется фрегат F714 Guépratte класса La Fayette.  

Корабли класса La Fayette предназначены для использования в кризисных регионах, говорится на сайте французского Минобороны.

Свое мнение по поводу захода в Черное море фрегата европейской страны-члена НАТО для радио Sputnik высказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек. 

"Поход французского фрегата в Черное море – это желание Европы в военном отношении продемонстрировать солидарность с Грузией, что называется, "слезами". Ведь ожидалось, что фрегат-невидимка под самым носом у русских незамеченным проберется, например, в Поти, а затем эффектно продемонстрирует: "вуаля, а мы уже здесь". Но в ответ от русских услышали: "А мы вас видим, шпаги в ножны, господа мушкетеры". В общем, "грузинского сюрприза" для Черноморского флота не получилось, облучили наземным радаром еще при выходе из Босфора и, как говорится, "под локоток", в радиоэлектронном смысле этого слова, ведут французский фрегат к гостеприимным берегам Грузии. Хоть сюрприза и не получилось – так хоть праздником можно французскую душу потешить, ведь в организации увеселительных мероприятий для западных гостей грузинская власть, как говорится, "собаку съела"", – сказал Руслан Бальбек.

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