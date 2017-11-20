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Эксперт: "стелс" против наших радаров – не панацея. Особенно на Черном море

16:3420.11.2017
(обновлено: 16:35 20.11.2017)
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© AFP 2017 / Eric EstradeФрегат ВМС Франции F714 GuepratteФрегат ВМС Франции F714 Guepratte
© AFP 2017 / Eric Estrade
Российские радары засекли французский "фрегат-невидимку" в Черном море. В эфире радио Sputnik военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что фрегат занимался разведкой, отметив, что у России очень эффективные средства противодействия стелс-технологиям.

Французский фрегат La Fayette не смог укрыться от станции слежения Черноморского флота, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.

В понедельник, 20 ноября фрегат La Fayette зашел в Черное море. Он построен по технологии "стелс" и вооружен противокорабельными ракетами.

Радиолокационная станция Воронеж
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Военный эксперт: от РЛС "Воронеж" американцев "лихорадит"
Как сказал собеседник агентства, российские радары видят корабли подобного класса за сотни километров.

"Распиаренная технология "стелс" споткнулась при столкновении с российской радиоэлектронной промышленностью. Фрегат La Fayette еще при прохождении Босфора "засветился" на мониторах радиотехнических служб Черноморского флота", – подчеркнул источник.

По его словам, радары сопровождают La Fayette. Также к нему "пристегнут" корабль наблюдения.

Фрегат типа La Fayette, ВМС Франции. Архивное фото
© AFP 2017 / Stephen Agostini
Эксперт: на фрегате La Fayette в Черном море могут быть элементы ПРО
Французский фрегат направляется в восточную часть Черного моря, предположительно, к берегам Грузии. "В Черноморском бассейне La Fayette от нас никуда не спрячется. Мы его будем видеть с точностью до причальной стенки", – добавил собеседник агентства.

Фрегат предназначен для действий в кризисных регионах, он несет несколько ракет и вертолет Panther. 

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik отметил, что Россия обладает эффективными средствами противодействия стелс-технологиям.

"Это у нас уже не первый случай с "невидимками". Как показывает практика, технологии "стелс" – это далеко не панацея. Потому что наряду с технологиями по глушению радаров разрабатываются и средства их обнаружения. И в этом плане российские разработки, станции слежения очень эффективны. Это показательно не только в отношении кораблей, но и самолетов F-35, которые тоже относятся к "невидимкам". И это в первую очередь касается Черного моря, Крыма, потому что там сейчас практически на постоянной основе находятся корабли НАТО. Показательно, что несметные деньги, которые страны НАТО вбухивают в технологию "стелс", в какой-то степени себя не оправдывают", – сказал Василий Дандыкин.

Что касается нынешнего случая, то, по словам военного эксперта, французский фрегат занимался разведывательной деятельностью. 

"Конечно, это разведка. К береговой черте они не заходят, но они постоянно участвуют в учениях по приглашению Украины, черноморских стран. Зачастили туда и американцы. Но им необходимо помнить случай с эсминцем "Дональд Кук", когда его "ослепил" российский Су-24, после чего были проблемы с экипажем эсминца. Сейчас мирное время, но в случае конфликта корабль как минимум будет поврежден, а как максимум, уничтожен", – отметил военный эксперт.

Десятого апреля 2014 года в Черное море вошел американский эсминец "Дональд Кук". 12 апреля российский бомбардировщик Су-24, не имевший на борту бомб и ракет, совершил облет эсминца. После этого Госдепартамент США признал, что экипаж корабля оказался деморализован, а в ряде СМИ появилась информация, что 27 американских моряков написали рапорты об увольнении.

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