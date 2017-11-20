Эксперт: "стелс" против наших радаров – не панацея. Особенно на Черном море

Французский фрегат La Fayette не смог укрыться от станции слежения Черноморского флота, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.
В понедельник, 20 ноября фрегат La Fayette зашел в Черное море. Он построен по технологии "стелс" и вооружен противокорабельными ракетами.
"Распиаренная технология "стелс" споткнулась при столкновении с российской радиоэлектронной промышленностью. Фрегат La Fayette еще при прохождении Босфора "засветился" на мониторах радиотехнических служб Черноморского флота", – подчеркнул источник.
По его словам, радары сопровождают La Fayette. Также к нему "пристегнут" корабль наблюдения.
Фрегат предназначен для действий в кризисных регионах, он несет несколько ракет и вертолет Panther.
Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik отметил, что Россия обладает эффективными средствами противодействия стелс-технологиям.
"Это у нас уже не первый случай с "невидимками". Как показывает практика, технологии "стелс" – это далеко не панацея. Потому что наряду с технологиями по глушению радаров разрабатываются и средства их обнаружения. И в этом плане российские разработки, станции слежения очень эффективны. Это показательно не только в отношении кораблей, но и самолетов F-35, которые тоже относятся к "невидимкам". И это в первую очередь касается Черного моря, Крыма, потому что там сейчас практически на постоянной основе находятся корабли НАТО. Показательно, что несметные деньги, которые страны НАТО вбухивают в технологию "стелс", в какой-то степени себя не оправдывают", – сказал Василий Дандыкин.
Что касается нынешнего случая, то, по словам военного эксперта, французский фрегат занимался разведывательной деятельностью.
"Конечно, это разведка. К береговой черте они не заходят, но они постоянно участвуют в учениях по приглашению Украины, черноморских стран. Зачастили туда и американцы. Но им необходимо помнить случай с эсминцем "Дональд Кук", когда его "ослепил" российский Су-24, после чего были проблемы с экипажем эсминца. Сейчас мирное время, но в случае конфликта корабль как минимум будет поврежден, а как максимум, уничтожен", – отметил военный эксперт.
Десятого апреля 2014 года в Черное море вошел американский эсминец "Дональд Кук". 12 апреля российский бомбардировщик Су-24, не имевший на борту бомб и ракет, совершил облет эсминца. После этого Госдепартамент США признал, что экипаж корабля оказался деморализован, а в ряде СМИ появилась информация, что 27 американских моряков написали рапорты об увольнении.
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