Мнение: Польша пытается "поиграть" на ситуации с "Северным потоком-2"

Польша убеждает другие страны отказаться от российского газа. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Варшава пытается стать глобальным транзитером американского СПГ. Получится ли?

Варшава убеждает другие страны отказаться от российского газа, заявил в интервью Польскому радио министр иностранных дел республики Витольд Ващиковский.

Он подтвердил, что республика не будет продлевать контракт на поставку российского газа, который истекает в 2022 году.

"Более того, мы побуждаем другие государства, например Хорватию, чтобы она тоже построила газовый терминал в Адриатике, который мог бы обеспечить ту часть Европы газом из других государств мира", – польский министр.

Ващиковский добавил, что Варшава приняла техническую программу сотрудничества с Соединенными Штатами по этому вопросу.

Польша ежегодно потребляет около 15 млрд кубометров газа, из которых 10 млрд поставляет "Газпром". В 2015 году в городе Свиноуйсьце был запущен СПГ-терминал мощностью 5 млрд кубометров в год. Позднее Варшава заявила, что этот терминал и газопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечат стране независимость от поставок газа "с востока".

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Польша претендует на роль хаба, через который американский сжиженный газ поступал бы в Центральную и Восточную Европу. Но из этого вряд ли что-то получится, считает он.

"Логика понятная – Польша претендует на роль хаба по распределению сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки. К ним первый корабль с американским СПГ уже пришел, и поляки полагают, что если удастся убедить другие страны снижать потребление газа из России, то это компенсирует ее поставки. То есть Польша претендует на роль глобального транзитера американского газа в Европу. Думаю, что из этого вряд ли что-нибудь выйдет. Но в условиях, когда продолжается острая борьба вокруг разрешения на строительство "Северного потока-2", когда позиция Европейского союза колеблется в разные стороны, Польша пытается поиграть на этой ситуации", – сказал Юрий Светов.

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