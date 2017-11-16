Олейник: решение Рады о католическом Рождестве – "прогиб" под Запад

Верховная рада приняла закон, согласно которому католическое Рождество официально объявляется на Украине выходным днем. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik отметил, что большинство украинцев – православные, и Рада им – не указ.

Верховная рада приняла закон, на официальном уровне объявив 25 декабря выходным днем в связи с празднованием католиками Рождества. Такое решение поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ был принят со второй попытки.

Римско-католическая церковь отмечает один из главных христианских праздников – Рождество Христово – 25 декабря. Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь и старообрядцы празднуют Рождество 7 января. Этот день на Украине является выходным.

В пояснительной записке к документу отмечается, что приблизительно треть украинских христиан из католических и протестантских общин отмечают Рождество 25 декабря, однако на Украине этот день является рабочим. Авторы законодательной инициативы считают, что необходимо обеспечить права значительной части населения Украины на празднование Рождества Христова в этот день.

"Законопроект не меняет статус 7 января как праздника Рождества Христова, то есть мы устанавливаем норму, которой и 25 декабря, и 7 января украинские христиане смогут праздновать Рождество", – пояснил один из авторов документа, депутат Павел Унгурян.

Этим законом депутаты также отменили официальный выходной 2 мая. Теперь украинцы будут отдыхать только 1 мая, когда отмечается День международной солидарности трудящихся.

Документ еще должен подписать президент Украины. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik отметил, что большинство украинцев продолжат праздновать Рождество 7 января. Данная инициатива Рады – это лишь очередная попытка подстроиться под Запад, считает политик.

"Большинство украинцев, а это где-то три четверти – православные христиане, и они будут отмечать Рождество 7 января. Им Верховный совет – не указ. Это просто попытка в очередной раз прогнуться под Запад, подстроиться под Запад, еще раз переписать историю. Поэтому при том уровне доверия народа к парламенту, который сегодня существует, а это порядка 2%, такое решение (несмотря на сохранение 7 января праздничным днем) может вызвать возмущение, точно так же, как, например, перенос праздника с 9 мая на 8-е или отмена 8 марта. Народ празднует тогда, когда чувствует праздник, а не в тот день, который определит для празднования Верховная рада", – сказал Владимир Олейник.

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