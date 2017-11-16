Мнение: русофобия Киева требует немедленного психиатрического вмешательства

Танк Т-14 на гусеничной платформе Армата во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Танк Т-14 на гусеничной платформе Армата во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В Киеве посетители супермаркета возмутились из-за игрушечных танков с российской символикой. Украинский политобозреватель Владимир Скачко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что русофобия на Украине уже дошла до крайней стадии.

Посетители супермаркета в Киеве возмутились из-за выставленных на продажу игрушечных танков с российской символикой. Об этом сообщает "Обозреватель".

Как отмечает издание, одним из первых на товар обратил внимание телеведущий Андрей Булгаров в своем Facebook-аккаунте. Журналист заявил, что похожие на "Армату" танки "вошли в столицу" и призвал своих подписчиков "взять в руки вилы" и разобраться с владельцами магазина. Он отметил, что его обращение не является призывом к экстремизму, однако вскоре удалил запись.

Позже в пресс-службе компании Fozzy Group, которая является владельцем супермаркета, сообщили, что изымают игрушки с российской символикой из продажи и инициируют проверку инцидента.

Украинский политический обозреватель, журналист Владимир Скачко в эфире радио Sputnik отметил, что русофобия на Украине уже давно стала официальной политикой.

"Что тут можно сказать? Русофобия, причем, зоологическая, в крайних стадиях, доходящих до необходимости немедленного психиатрического вмешательства – это государственная политика нынешнего киевского режима. Без русофобии, без поиска "врага" в лице России, на которую можно списать все свои огрехи, провалы и недееспособность, киевские власти не продержатся и часа. Придется отвечать за собственную несостоятельность. А так – есть внешний "враг", на которого можно все списать", – сказал Владимир Скачко.

Кроме того, по его мнению, в данном случае сказывается и то, что Киев пытается внушить украинцам страх перед Россией.

"Украинцам промывают мозги, и они элементарно запуганы. По большому счету, как только они начинают против чего-то протестовать, на что-то указывать власти, им сразу говорят: "Россия нападет". Поэтому нет ничего удивительного. Боязнь игрушечных танков с российской символикой – это сублимация огромного страха и ужаса. Ничего больше. Есть такое выражение – мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Вот на Украине и делают сказку былью, доходя до маразма", – считает Владимир Скачко.

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