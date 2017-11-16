Мнение: русофобия Киева требует немедленного психиатрического вмешательства

Посетители супермаркета в Киеве возмутились из-за выставленных на продажу игрушечных танков с российской символикой. Об этом сообщает "Обозреватель".
Позже в пресс-службе компании Fozzy Group, которая является владельцем супермаркета, сообщили, что изымают игрушки с российской символикой из продажи и инициируют проверку инцидента.
Украинский политический обозреватель, журналист Владимир Скачко в эфире радио Sputnik отметил, что русофобия на Украине уже давно стала официальной политикой.
"Что тут можно сказать? Русофобия, причем, зоологическая, в крайних стадиях, доходящих до необходимости немедленного психиатрического вмешательства – это государственная политика нынешнего киевского режима. Без русофобии, без поиска "врага" в лице России, на которую можно списать все свои огрехи, провалы и недееспособность, киевские власти не продержатся и часа. Придется отвечать за собственную несостоятельность. А так – есть внешний "враг", на которого можно все списать", – сказал Владимир Скачко.
Кроме того, по его мнению, в данном случае сказывается и то, что Киев пытается внушить украинцам страх перед Россией.
"Украинцам промывают мозги, и они элементарно запуганы. По большому счету, как только они начинают против чего-то протестовать, на что-то указывать власти, им сразу говорят: "Россия нападет". Поэтому нет ничего удивительного. Боязнь игрушечных танков с российской символикой – это сублимация огромного страха и ужаса. Ничего больше. Есть такое выражение – мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Вот на Украине и делают сказку былью, доходя до маразма", – считает Владимир Скачко.
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