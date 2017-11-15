Мнение: обвинения Киева в адрес Минска обусловлены двумя обстоятельствами

Депутат Рады Ирина Геращенко обвинила Минск, который не поддержал украинскую резолюцию по Крыму, в ударе "ножом в спину". Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Украина играет на чувстве жалости.

Первый замглавы Верховной рады Ирина Геращенко считает, что Минск вонзил "нож в спину" Киеву, проголосовав против украинской резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму.

Проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму внесли на Генеральную Ассамблею ООН. Документ, который предъявляет российской стороне ряд рекомендаций, был принят 14 ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам, при этом Белоруссия проголосовала против него. Ожидается, что проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

"Я как украинский политик и как участник переговоров в минских группах расцениваю вчерашнее голосование белорусской делегации в третьем комитете ООН по резолюции по Крыму как такое, которое идет вразрез с громкими заявлениями о нейтральности. Это второй нож в спину Украины. После подобного прошлогоднего голосования", – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, позиция Минска "не нейтральная, а вполне конкретная". Геращенко считает, что нейтральные страны воздержались от голосования.

Политолог, журналист Юрий Светов считает, что такая позиция украинской стороны обусловлена двумя обстоятельствами.

"Первое – Украина всему миру представляет себя "жертвой жестокосердной России" и полагает, что все люди должны ей сочувствовать, даже не пытаясь разобраться в существе вопроса. Украина играет на этом чувстве, поэтому у них возникло разочарование (из-за позиции Белоруссии при голосовании в ООН). Второе – все-таки белорусский президент (Александр) Лукашенко давал основание считать, что он на стороне Украины. Были у него такие высказывания, плюс – Минские соглашения все-таки помогла заключить Белоруссия. Поэтому, видимо, Украина считала, что Белоруссия будет на ее стороне и при голосовании в ООН", – сказал Юрий Светов в эфире радио Sputnik.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

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