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Авиаксперт назвал возможные причины авиакатастрофы в Хабаровском крае

12:0415.11.2017
(обновлено: 12:10 15.11.2017)
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© Фото : официальный сайт Правительства Хабаровского краяСамолет L-410Самолет L-410
© Фото : официальный сайт Правительства Хабаровского края
В Хабаровском крае при заходе на посадку разбился пассажирский самолет L-410, их семи находившихся на борту человек выжил один – трехлетняя девочка. Авиаксперт Владимир Попов в эфире радио Sputnik перечислил основные, на его взгляд, версии произошедшего.

В Хабаровском крае при заходе на посадку разбился пассажирский самолет L-410, следовавший из Хабаровска в Нелькан. На борту самолета было семь человек, выжила трехлетняя девочка. Следственный комитет рассматривает три основные версия крушения самолета: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и возможные технические неисправности. 

Самолет авиакомпании Air Canada
© AFP 2017
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Принадлежащее ФГУП "Хабаровские авиалинии" судно упало в 13.00 местного времени (06.00 мск). По данным правоохранителей, самолет разбился во время второго захода на посадку. 

Как рассказали местные жители, самолет летел прямо, а при заходе на посадку стал заваливаться на бок. К месту падения отправились спасатели и скорая помощь, а также местные власти. Выяснилось, что самолет полностью разрушен.

Ребенка – девочку 3,5 лет – извлекли из самолета и доставили в ЦРБ Нелькана в тяжелом состоянии. Медики оценивают ее состояние как стабильное. Также из-под обломков достали тела шестерых погибших.  

Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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По поручению министра транспорта РФ Максима Соколова создана специальная комиссия территориального управления Ространснадзора по ДФО, которая проведет проверку перевозчика на соответствие требований безопасности полетов.  

При заходе на посадку, скорее всего, произошло что-то, связанное с техническим состоянием самолета, – такое мнение в эфире радио Sputnik высказал заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

"Это, скорее всего, могло быть связано с техническим состоянием самолета. Но не исключено, что были недостатки в технике пилотирования. Не исключено, что ошибка могла быть допущена именно при заходе на посадку, при попадании на осевую полосу: с касанием земли самолет мог зацепить землю консолью крыла, от удара произошло разрушение самолета… Казалось бы, скорости были небольшие, дневное время, пилоты ориентировались и визуально, и по приборам, радиотехнические средства и руководитель полетов на земле могли подсказать. Но что-то, видимо, пошло не так и внештатная ситуация привела к авиационной катастрофе", – заключил эксперт.

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