Авиаксперт назвал возможные причины авиакатастрофы в Хабаровском крае

В Хабаровском крае при заходе на посадку разбился пассажирский самолет L-410, следовавший из Хабаровска в Нелькан. На борту самолета было семь человек, выжила трехлетняя девочка. Следственный комитет рассматривает три основные версия крушения самолета: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и возможные технические неисправности.
Как рассказали местные жители, самолет летел прямо, а при заходе на посадку стал заваливаться на бок. К месту падения отправились спасатели и скорая помощь, а также местные власти. Выяснилось, что самолет полностью разрушен.
Ребенка – девочку 3,5 лет – извлекли из самолета и доставили в ЦРБ Нелькана в тяжелом состоянии. Медики оценивают ее состояние как стабильное. Также из-под обломков достали тела шестерых погибших.
При заходе на посадку, скорее всего, произошло что-то, связанное с техническим состоянием самолета, – такое мнение в эфире радио Sputnik высказал заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов.
"Это, скорее всего, могло быть связано с техническим состоянием самолета. Но не исключено, что были недостатки в технике пилотирования. Не исключено, что ошибка могла быть допущена именно при заходе на посадку, при попадании на осевую полосу: с касанием земли самолет мог зацепить землю консолью крыла, от удара произошло разрушение самолета… Казалось бы, скорости были небольшие, дневное время, пилоты ориентировались и визуально, и по приборам, радиотехнические средства и руководитель полетов на земле могли подсказать. Но что-то, видимо, пошло не так и внештатная ситуация привела к авиационной катастрофе", – заключил эксперт.
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