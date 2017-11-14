Мнение: ни одна информационная кампания не отмоет Украину от "грязи"

В Киеве заявили, что рассчитывают на помощь ЕС в продвижении "хороших новостей" об Украине. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что у европейцев уже сложилось мнение об украинцах, и изменить это будет крайне сложно.

Украинские чиновники рассчитывают на помощь европейских коллег для продвижения информации об успехах, достигнутых Украиной, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Нам нужна помощь в коммуникации хороших новостей из Украины", – цитирует Климпуш-Цинцадзе интернет-издание "Европейская правда ".

По ее словам, в такой помощи нуждается Украина со стороны ЕС для дальнейшего сближения с Евросоюзом.

Вице-премьер заявила, что из-за недостаточной коммуникации хороших новостей у Украины порой создается неоправданно негативный имидж, что приводит к сопротивлению граждан ЕС относительно дальнейшего сближения с Киевом.

"Хорошие, иногда даже скучные новости должны быть услышаны европейским обществом. Именно обществом, а не политиками. Мы знаем, что плохие новости без всякой помощи быстро находят свой путь к медиа. Но у нас нет возможности протолкнуть именно позитивные новости", – пояснила вице-премьер.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что отношение в Евросоюзе к украинцам уже давно сформировалось, и изменить его крайне сложно.

"К сожалению, в Европе воспринимают украинцев как людей второго сорта, как обслуживающий персонал. И события 2014 года на Украине уж никак позитивно не изменили это отношение, напротив – Украина воспринимается как государство-приживалка, а ее граждане как потенциальный очаг нестабильности в самом Евросоюзе. Так что на Украине могут рассчитывать на что угодно. Чтобы Украина ассоциировалась за рубежом с чем-то хорошим, украинским чиновникам надо перестать брать взятки, участвовать в различных кумовских и коррупционных схемах. До тех пор, пока на Украине будет процветать коррупция, анархия, ни о каком позитивном имидже и говорить не следует. Потому что ни одна информационная кампания не сможет убрать всей коррупционной грязи, которая прилипла к Украине и уже даже с ней ассоциируется", – сказал Иван Мезюхо.

Вместе с тем он не исключил, что ЕС может "подкинуть" Киеву некоторую денежную сумму, но с вполне определенной целью.

"Я не исключаю, что некоторые европейские государства могут в определенный момент начать отзываться об Украине более комплементарно, не исключаю, что в Европе выйдут некие информационные материалы, рассказывающие об Украине в позитивном ключе. ЕС подкидывает периодически Киеву небольшие денежные суммы просто для того, чтобы он от них отстал. Но я не думаю, что Брюссель выделит на это большие финансовые средства", – заключил политолог.

Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. В мае парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации, что позволило с 1 сентября запустить действие соглашения в полной мере. В конце августа президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать.

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