Политолог: решение России по иностранным СМИ – ответ на "любезность" США

В Госдуме РФ назвали критерии признания СМИ иностранными агентами в России. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik прокомментировал планируемые меры Москвы в отношении зарубежных средств массовой информации.

К иностранным агентам в России смогут причислять СМИ, которые получают зарубежное финансирование, заявил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

По его словам, в среду Госдума примет соответствующий закон и направит его в Совет Федерации. Толстой отметил, что будет отдельный реестр СМИ – иностранных агентов. При этом окончательное решение по включению в этот список будет принимать Минюст. В случае отказа от регистрации на такие СМИ будут распространяться нормы аналогичного закона об НКО.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.

В МИД РФ ранее заявили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы по этой ситуации. Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.

По поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина была создана рабочая группа для разработки законодательных поправок, которые предусматривают ответные меры на притеснение Вашингтоном российских СМИ.

Как рассказали в "Единой России", под эти поправки могут попасть "Радио Свобода", Deutsche Welle, "Голос Америки", CNN. Как добавил сенатор Алексей Пушков, речь, в частности, идет об "ограничении доступа к ним в пакетах операторов кабельного телевидения".

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik прокомментировал ответные меры России на притеснение российских СМИ в США.

"Раньше по негласной договоренности или по умолчанию, как правило, к СМИ не предъявлялись подобные требования. Считалось, что журналисты находятся вне этого поля – наши работают за границей, у нас работают любые иностранные. И вроде бы было все нормально. Но сейчас все изменилось. И не мы эту историю начали, мы просто зеркально отвечаем на "любезность" со стороны США в отношении наших СМИ – RT и Sputnik. И я думаю, что такие "монстры" международного эфира, как ВВС, CNN, Bloomberg, которые, так или иначе, попадают под новые требования, будут вынуждены их соблюдать. А уж сколько они будут говорить об этом и что – это, что называется, их дело. Не надо было поступать с нашими журналистами подобным образом", – сказал Алексей Мартынов.

Он отметил, что даже с включением западных СМИ в список иноагентов в России помех для их работы создаваться не будет. Однако с российскими СМИ в США дело обстоит сложнее.

"Что касается работы иностранцев в России, мы все-таки свободная страна, которая привержена принципам свободы слова, свободы СМИ и т.д. А вот что касается работы наших журналистов в США – я практически уверен, что пока существуют те тренды, которые сегодня есть, пока тот истеблишмент, который сегодня генерирует всю эту русофобию в США, остается на месте, ситуация будет только ухудшаться", – считает политолог.

Однако он уверен, что рано или поздно положение изменится в лучшую сторону.

"Соединенным Штатам хотелось бы, чтобы RT и другие российские СМИ, которые имеют возможность вещания на территории США, ушли с этого рынка и не давали бы альтернативную и часто справедливую точку зрения, которая прямо отличается от американской внутренней пропаганды, хотели бы, чтобы этот ручеек правды просто отключился. Но я верю, что эта "политическая шизофрения" в США пройдет. Сложно говорить о сроках, но она пройдет. Потому что в таком режиме долго даже одна из самых больших стран мира – США – жить не может, и рано или поздно это начнет трещать по швам", – заключил Алексей Мартынов.

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