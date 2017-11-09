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Мнение: Запад пытается с помощью Игр-2018 взорвать внутреннюю ситуацию в РФ

18:2009.11.2017
(обновлено: 18:23 09.11.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗона допинг-контроляЗона допинг-контроля
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин связал обвинения против России в поддержке допинга с выборами президента 2018 года. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию вокруг российских спортсменов и возможного недопуска их на Игры-2018.

Президент РФ Владимир Путин связал обвинения в адрес России в поддержке применения допинга спортсменами с предстоящими в 2018 году выборами главы российского государства.

Российские болельщики на Олимпийских играх в Сочи
© РИА Новости / Константин Чалабов
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"Вот что меня беспокоит: Олимпиада должна начаться в феврале, а выборы у нас когда президентские? В марте. Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает", – сказал Путин, общаясь с рабочими Челябинского компрессорного завода.

Президент РФ констатировал, что сегодняшние международные спортивные организации, в том числе МОК, очень зависимы от большого количества составляющих, прежде всего от спонсоров, потом от приобретателей телевизионных прав, от рекламодателей. По его мнению, "это огромный пласт связей и зависимостей". "И контрольный пакет находится в Соединенных Штатах, потому что там основные компании, которые заказывают и платят за телевизионные права, там основные спонсоры, там основные рекламодатели", – заявил российский лидер.

Станция допинг-контроля на территории лыжно-биатлонного комплекса Лаура в Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
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"В ответ на наше мнимое вмешательство в их выборы (США) хотят создать проблемы при выборах президента России", – считает Путин.

Он выразил уверенность, что "если это так, то это очень плохо, потому что подрывает сам смысл олимпийского движения". "Потому что спорт, как и культура, должен быть вне всякой политики, поскольку это мосты, которые объединяют людей, а не нечто такое, что разрушает отношения между государствами", – пояснил Путин.

Ранее издание New York Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что МОК из-за серии допинг-скандалов вокруг российского спорта рассматривает вариант допуска сборной России до Олимпийских игр 2018 года при условии, что национальный гимн РФ исполняться не будет, а российская делегация не примет участие в церемонии открытия. Ожидается, что решение по допуску сборной России до Игр 2018 года будет принято на исполкоме МОК в начале декабря.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев считает, что скандал с возможным недопуском российской сборной к Играм-2018 следует рассматривать, как давление на Россию. 

"Я убежден, что эти два важнейших события – Олимпиада 2018 года и выборы президента РФ – безусловно, взаимосвязаны. Потому что, конечно, отсутствие наших атлетов на зимней Олимпиаде или выступление их под нейтральным флагом и без гимна создаст достаточно серьезные трудности и внутри страны, вызвав недовольство россиян тем, что часть ведущих спортсменов не будут допущены к Олимпийским играм. МОК уже опубликовал, в частности, фамилии лыжников, которые пожизненно отстранены от Игр. Это необходимо расценивать, как серьезное давление на нашу страну. И это действительно может сказаться на итогах голосования (на выборах президента РФ). Потому что народ наверняка посчитает, что наше руководство не справилось с теми задачами, которые на него возлагаются", – сказал Александр Гусев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, за всеми этими процессами стоят западные страны.

"Конечно, основные заказчики всех этих процессов – и политических, и экономических – сидят за океаном. Они фактически манипулируют, в том числе СМИ, которые сейчас закупают права на трансляцию Олимпийских игр. И западные СМИ сейчас фактически развернули целую информационную блокаду нашей страны. Так что я убежден, что отстранение наших спортсменов от зимней Олимпиады и предстоящие президентские выборы в России взаимосвязаны. Запад решил надавить и на эту составляющую. Мало того, что они обложили нас санкциями, они еще пытаются теперь взорвать и внутреннюю ситуацию в стране", – считает Александр Гусев.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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