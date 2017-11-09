Мнение: Сербия не готова к сближению с многократно предававшими ее странами

США и Сербия проведут совместные военные учения, сообщают СМИ. Военный эксперт Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американцы самым активным образом стараются ослабить сотрудничество Белграда с Москвой.

США и Сербия запланировали проведение совместных военных учений, сообщают западные СМИ со ссылкой на командующего ВВС США в Восточной Европе, генерала Тода Вольтерса. В учениях, по его словам, будут задействованы два транспортных самолета C-130J, а также 100 американских военных парашютистов. Вольтерс также заявил, что сохраняющаяся напряженность на Балканах и усиленное внимание со стороны России по отношению к Сербии являются "сложной задачей", однако США и НАТО намерены ее решить.

Точная дата проведения учений пока не сообщается.

В вопросах военного сотрудничества с другими странами Сербия официально придерживается политики нейтралитета. Власти страны неоднократно заявляли, что не имеют намерений вступать в Североатлантический альянс. Вместе с тем в 2016 году Сербия ратифицировала Индивидуальный план партнерства с НАТО, получив, таким образом, статус одного из основных партнеров НАТО вне блока. Вместе с тем, Сербия наращивает военное сотрудничество с Россией, в том числе участвуя в совместных военных учениях, что вызывает открытое недовольство в США.

В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев высказал мнение, что США самым активным образом подталкивают Сербию к союзничеству с НАТО.

"США на сегодняшний день активнейшим образом, настойчиво на дипломатическом, военном, политическом уровне оказывают мощнейшее давление на страны НАТО, Евросоюза и непосредственно на Сербию с тем, чтобы максимально ослабить наши взаимоотношения с Сербией, в том числе и в военной сфере. И создать условия для постепенного перехода Сербии от близких, добрых отношений с Россией к союзничеству с США и НАТО. Так они ставят задачу. Но думаю, что нынешнее руководство Сербии не готово к тому, чтобы решительно пойти на сближение с теми странами, которые многократно предавали их в истории, открыто и бессовестно уничтожали население, инфраструктуру и все, что связано с этой страной", – сказал Владимир Богатырев.

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