Политолог о санкциях против РФ: Киев проявляет верноподданнические чувства

Украина ввела санкции против десятков российских компаний. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Оленченко, киевское руководство решает сразу несколько стоящих перед ним задач.

Министерство экономического развития и торговли Украины ввело санкции в отношении 18 российских компаний, говорится в указах от 30 октября, опубликованных на сайте ведомства.

Среди предприятий, на которые распространяются ограничения, — "Белгородский хладокомбинат", "Стройсервис", "Торговый дом "Донспецстрой", "Южтранс", "Волма-ВТР", "Микас", "МК-Метиз", компании группы "Пенетрон".

Ранее, в сентябре этого года, министерство уже вводило санкции в отношении ряда российских компаний. Это предприятия группы "Еврохим", "Новомосковская акционерная компания "Азот", "Невинномысский Азот", ЗАО "Агрохимия", "Общество поддержки фермерских хозяйств", "Тандем", "Агрохимуниверсал", "Аграрник", "Боснис", "Балттрейдхим", "Целинскагрохимсервис", "Галактика", "Рязаньагрохим", "Русагрохим", "Агроцентр — Белгород", "Агрохимцентр Тамбов", "Югагрохим", "Зарайская сельхозхимия", "Юг-Бизнеспартнер".

Речь идет о "применении специальной санкции — временной приостановке осуществления внешнеэкономической деятельности на территории Украины". Ограничения применяются в 40-дневный срок со дня вступления приказа в силу.

В документах говорится, что санкции введены по ходатайству СБУ и Генпрокуратуры Украины за действия, "которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности", за нарушение закона "О внешнеэкономической деятельности" и Таможенного кодекса Украины.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, политолог Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik предположил, с чем может быть связано такое решение Киева.

"Киевское руководство хочет действовать в унисон с США и Канадой. Видимо, чтобы продемонстрировать свои "верноподданнические" чувства, принимают такие решения. Кроме того, киевское руководство испытывает сложности в построении внутренней политики. Нарождается уже открытое протестное движение против нынешнего руководства. И обычный прием – попробовать отвлечь внимание от внутренней политики какими-то острыми внешнеполитическими шагами", — сказал Владимир Оленченко.

По его мнению, Киев не хочет допустить нормализации отношений с Москвой.

"В любом случае, санкции – это препятствие, которое не способствует поддержанию отношений. Киевское руководство очень боится того, что отношения могут вернуться к нормальным. А это возвращение естественно, потому что мы исторически, территориально, географически, этнически очень близки. И как только нынешнее киевское руководство ослабляет свой антироссийский накал, отношения быстро начинают двигаться в сторону нормализации", — отметил Владимир Оленченко.

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