Политолог: США надо подсчитать число жертв своей политики, а не коммунизма

В США подсчитали число жертв "тоталитарных коммунистических режимов" за 100 лет. Заявление Вашингтона – идеологическое оружие двойного назначения, отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.

Администрация президента США сделала заявление, приуроченное к Национальному дню жертв коммунизма, который отмечается в годовщину "революции большевиков" в России.

В Белом доме полагают, что свыше ста миллионов человек стали жертвами "тоталитарных коммунистических режимов" за 100 лет, прошедших с момента Октябрьской революции в России.

"За прошедшее столетие коммунистические тоталитарные режимы во всем мире убили более 100 миллионов человек и подвергли неисчислимо большее (количество людей — прим. ред.) эксплуатации, насилию и неописуемому разорению. Эти движения под ложным предлогом освобождения систематически отнимали у ни в чем не повинных людей дарованные им Богом права на свободу вероисповедания, свободу собраний и бесчисленные другие права, которыми мы обладаем", – говорится в сообщении администрации США.

В Белом доме также заявили, что "граждане, которые стремились к свободе, были подчинены государству с помощью принуждения, насилия и страха".

"Большевистская революция породила Советский Союз и его темные десятилетия угнетающего коммунизма – политической философии, несовместимой со свободой, процветанием и достоинством человеческой жизни", – заявляет Белый дом.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik прокомментировал данные Белого дома.

"100 миллионов человек за 100 лет – это миллион ежегодно в течение всего прошедшего века. Но эта цифра не вызывает удивления — это очередной элемент информационной войны против России. Безусловно, эта цифра не является результатом каких-то статистических подсчетов или научных исследований. Она взята с потолка и не имеет ничего общего с реальностью. Очевидно, что сама постановка вопроса – "жертвы коммунистических режимов" – весьма сомнительна во всех смыслах, поскольку, по сути, приравнивает коммунистические режимы к фашистским или иным бесчеловечным режимам, которые правили на протяжении всей истории", — сказал Владимир Шаповалов.

По его мнению, это заявление из Вашингтона – двойного назначения, и оно направлено не только против России.

"Данное заявление некоторым образом наносит удар и по коммунистическому Китаю – еще одному геополитическому оппоненту США, поскольку КНР продолжает и сегодня быть приверженной идее коммунизма. Таким образом, 100 миллионов жертв, которые США вменяют в вину коммунистическим режимам, это идеологическое оружие двойного назначения. Заявление завершается уверением в том, что США будут поддерживать идеалы свободы и демократии во всем мире. Это нельзя рассматривать иначе как недвусмысленную угрозу тем странам и политическим режимам, которые стремятся проводить независимую от США политику, и подтверждение того факта, что за теми или иными попытками политической дестабилизации так или иначе стоят США", — отметил эксперт.

По его словам, США тоже могли бы стать объектом подобных подсчетов.

"Можно задаться таким же вопросом и сделать такие же подсчеты относительно "жертв американской политики" за прошедшие 100 лет. Я уверен, что можно получить цифру примерно такую же, а, может, и большую, с учетом того, что США являются наиболее агрессивной державой в мире и воюют практически ежегодно. Все военные конфликты, которые осуществляют США, проходят за пределами Соединенных Штатов, то есть являются наступательными. США имеют более тысячи военных баз в странах, расположенных практически на всех континентах. Они одномоментно ведут несколько военных кампаний. На протяжении ХХ века они применяли бесчеловечные методы уничтожения, такие как ковровые бомбардировки или ядерные удары. Даже последний факт – штурмы двух ближневосточных городов Мосула и Ракки – еще один образчик "гуманной" политики США. Думаю, американцам, прежде всего, нужно посмотреть на себя, разобраться в своей истории и понять, почему государство, которое провозглашает идеалы свободы и демократии, больше всех убивает", — заключил Владимир Шаповалов.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.



У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

