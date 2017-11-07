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Военный эксперт: блок НАТО становится непредсказуемым

16:2507.11.2017
(обновлено: 16:28 07.11.2017)
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© AP Photo / Efrem LukatskyГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в КиевГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок адаптирует свою структуру, в том числе, из-за ситуации вокруг Украины. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что подобные объяснения носят откровенно надуманный характер.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс адаптирует свою командную структуру, в том числе, из-за ситуации вокруг Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции в Киеве. 10 июля 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Политолог: НАТО решило провести Ассамблею на Украине лишь по одной причине

Столтенберг сообщил журналистам, что министры обороны стран-членов НАТО на заседании в среду согласуют в общих чертах создание новых командований. Одно из них займется защитой в Атлантике морских путей, которые связывают Северную Америку и Европу, а второе – перемещением контингента в Европе.

По словам генсека организации, при обсуждении общих вызовов безопасности за ужином, а также во время дискуссии об адаптации НАТО министры затронут вопрос Украины.

"Потому что одна из главных причин, по которым НАТО адаптируется, увеличивая готовность наших сил, организуя передовое присутствие в восточной части альянса, а также адаптирует командную структуру НАТО, – присоединение Крыма (к России – ред.) и продолжение дестабилизации Украины", – заявил Столтенберг.

Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области во время учений Запад-2017
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Военный политолог: от похвал НАТО "начинаешь напрягаться"

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. 

Объяснения, которые дает руководство НАТО наращиванию военной активности блока, носят откровенно надуманный характер, отметил в эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин.

"Украинский кризис – лишь оправдание. Натовцы все время оправдываются, ищут какие-то дутые предлоги. Раньше ссылались на необходимость развертывания противоракетной системы в Польше или в Румынии, мотивируя это то северокорейской ракетной ядерной угрозой, то иранской ракетной ядерной угрозой, теперь начинают еще какие-то страшилки придумывать. Но если они беспокоятся о безопасности Европы, то зачем направлять в европейское воздушное пространство тяжелые стратегические бомбардировщики, носители ядерного оружия всех трех видов, которые сейчас имеются на вооружении Соединенных Штатов? НАТО надо выбивать деньги на увеличение своих расходов, американцы хотят немного сбавить свою долю за счет компенсации ее из бюджетов других государств-членов альянса. Из 29 государств только пять выполняют рубеж (военных расходов) в 2% от ВВП. Но решение принято, Трамп выкрутил руки уже практически всем, с разной степенью, с разными темпами пополнения своей доли. Теперь говорят, что нужно выйти на 3% по военным расходам от ВВП. Идет милитаризация безо всяких на то оснований. Причины придумываются – кому что в голову взбредет", – считает Владимир Козин. 

По его словам, НАТО лукавит, подавая происходящие внутри блока "транформацию" и "адаптацию" как реакцию на якобы угрожающие действия России.

"Слово "адаптируется" подразумевает, очевидно, что НАТО становится "голубем мира". Но объективно это означает наращивание военных приготовлений у российских и белорусских границ. Военная активность блока НАТО в поясе, прилегающем к белорусской и российской территории, за последние несколько лет инициативно увеличилась в пять раз, в том числе разведывательная деятельность – в десять раз, военно-морская – в четыре раза, продолжается противоракетное наращивание, усиление корабельных группировок вокруг России и наших друзей и союзников. Трансформация НАТО происходит, но в совершенно другом контексте, нежели тот, который пытается обозначить высшее руководство Североатлантического блока. Этот блок становится непредсказуемым в плане военных приготовлений. Он наращивает вооруженные силы и наращивает военную активность в гораздо больших объемах, чем требуется в обычных концепциях обороны", – отметил эксперт.

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