Сенатор от Крыма: для отмены акта 1954 года есть хорошее обоснование

В Крыму поддержали идею отменить указ 1954 года о передаче региона Украине. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это заставит задуматься тех, кто не признает факт воссоединения полуострова с Россией.

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов поддержал идею отменить указ президиума Верховного совета СССР, по которому регион передали Украинской ССР.

Накануне депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Россия как преемница Советского Союза должна отменить акты 1954 года. Это, по его мнению, позволит пресечь разговоры, что россияне "забрали чью-то землю".

"Идея имеет права на жизнь, и, наверное, это стоит принять для морального удовлетворения, но для западных стран это не будет являться основанием прекратить свои политические игры и риторику вокруг Крыма", – сказал РИА Новости Ильясов.

Он подчеркнул, что Россия не должна кому-то доказывать, что Крым – ее часть. "Это реалии, которые не подлежат обсуждению", – добавил вице-спикер.

Крым вошел в состав Украинской ССР указом президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года. Такой шаг обосновывался "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и УССР".

Указ часто называют личной инициативой первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. После распада СССР регион остался в составе Украины. Несколько раз на полуострове предпринимались попытки провести референдум о независимости, однако Киев объявлял эти инициативы неконституционными.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков считает оправданным возвращение к этой теме.

"Думаю, что идея возвращения к этой теме – правильная, лично я бы ее поддержал. Надо не просто принять решение о том, что акт 1954 года о передаче Крыма из состава России в состав Украины незаконен, а необходимо еще сделать очень серьезное обоснование. И для этого имеется хорошая основа: целый ряд ученых, в том числе российских, доказали, что факт передачи был абсолютно незаконен с точки зрения действующего на тот момент законодательства Советского Союза", – сказал Сергей Цеков в эфире радио Sputnik.

По его мнению, это заставит задуматься тех, кто не признает факт воссоединения Крыма с Россией.

"Реакция, конечно, будет отрицательной, и прежде всего со стороны Украины, со стороны европейских стран, США. Но обращать на нее внимание, на мой взгляд, особо не следует. Потому что сегодня они поддерживают Украину, а завтра – задумаются над тем, что же все-таки происходило. Они должны хорошо вникнуть в ситуацию, как разрушался Советский Союз. По действующему законодательству, в случае распада СССР, мы как Автономная Республика Крым, на тот момент уже существующая, должны были определять свою судьбу самостоятельно. Нам надо было дать возможность провести референдум по поводу того, где мы должны быть: в составе Украины или в составе России, а, может быть, стать независимой республикой. Все это должно заставить международное сообщество вникать во все то, что происходило с Крымом в предыдущие годы. И думаю, что многие поймут, насколько правильным было решение о воссоединении Крыма с Россией", – отметил сенатор.

Крым вновь стал российским в марте 2014 по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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